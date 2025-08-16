İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2025 Cumartesi / 22 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9411
  • EURO
    47,9607
  • ALTIN
    4383.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP belediyeciliğini su bastı! Vatandaş isyan etti
Güncel

CHP belediyeciliğini su bastı! Vatandaş isyan etti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde ASKİ'ye ait içme suyu borusunun patlamasıyla sokaklar ve evler sular altında kaldı. Vatandaşlar daha önce de su borusunun patladığını belirterek tepki gösterdi.

IHA16 Ağustos 2025 Cumartesi 11:50 - Güncelleme:
CHP belediyeciliğini su bastı! Vatandaş isyan etti
ABONE OL

Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde Adana Büyükşehir Belediyesi iştiraki ASKİ'ye ait içme suyu borusu, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

Patlamanın ardından sokaklar kısa sürede göle dönerken, evleri de su bastı. Mahalle sakinleri, ani su taşkını nedeniyle evlerinde ve bahçelerinde maddi hasar oluştuğunu belirterek duruma tepki gösterdi.

ASKİ ekipleri, patlayan borunun onarılması ve suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

"HALEN SULARIMIZ KESİK"

Mahalle sakinlerinden Necati Urba, "Geçtiğimiz aylarda da su borusu patlamıştı. Sabah işe geldik her taraf suydu, ekipleri çağırdık geldiler ama halen sularımız kesik. Mağdur olduk" dedi.

Mahalle sakinlerinden Gülistan Büyükkaya, "Sürekli bu sorunu yaşıyoruz. Ben 4 yıldır bu mahalledeyim 3 defa su borusu patladı. Evi su basmadı ama kapının önüne kadar su geldi" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Mehmet Eset de, "Sabah su patladı, deniz gibi su evi bastı. Çocuklarımız hep korktu, ikinci kata çıktık. Su patlamasını her zaman yaşıyoruz, patlamayan bir şey yok. Vatandaşlar hep mağdur oldu" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Putin'in uçağına F-22 eşlik etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.