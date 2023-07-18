CHP belediyelerinde rezalet bitmiyor! 7-14 yaşındaki çocukları LGBT ile zehirlediler

Feshane-i Amire binasındaki sergide yapılan LGBT propagandasına tepkiler dinmemişken, benzer bir haber Eskişehir'den geldi. CHP'nin yönettiği Eskişehir'de bulunan Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'ndeki "Yas ve Haz" isimli sergide sanat adı altında sapkınlığın sergilendiği ortaya çıktı. Rezalet, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla gündeme gelirken, serginin 7 Eylül'den beri açık olduğu öğrenildi.

'YAŞ SINIRLAMASI OLMAKSIZIN ZİYARET KABUL EDİLİYOR'



Beyza isimli bir Twitter kullanıcısı, sergide yer alan 'trans kadın' heykelinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak "Eskişehir Odunpazarı Modern Müze'de translığa evrilen ve göğsünü aldıran bir kadın portresi "sanat" adı altında 7 Eylül'den beri yaş sınırlaması olmaksızın ziyaretçi kabul ediyor. 30 temmuzda son bulacak sergiden yeni haberdar olmanın utancını yaşıyorum." dedi.

TUVALET AYNASINA 'AYŞE FATMA'YI SEVİYOR' YAZMIŞLAR



Söz konusu paylaşımı alıntılayan avukat Öznur Kızılkaya Uslu da müzeye mayıs ayında gittiğini ve tuvalette "Ayşe Fatma'yı seviyor" yazısıyla karşılaştığını belirterek, "Gençlerimizi zehirleyenlere karşı yetkilileri göreve davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

7-14 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLARA ÖZEL DAVET



30 Temmuz'da son bulacak sergide LGBT propagandasının yapıldığı çok sayıda sözde eserin bulunduğu ve 7-14 yaş aralığındaki çocukların özellikle davet edildiği görüldü.