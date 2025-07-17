İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2025 Perşembe / 22 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,2856
  • EURO
    46,8238
  • ALTIN
    4288.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP belediyesi halkı 40 yıllık kuyuya muhtaç etti! Partililer bile isyan bayrağı çekti
Güncel

CHP belediyesi halkı 40 yıllık kuyuya muhtaç etti! Partililer bile isyan bayrağı çekti

İzmir'de günlerdir suları kesik olan mahalle sakinleri kalıcı çözüm bekliyor. 40 yıllık kuyudan çıkardığı suları şişelere doldurarak traktörüyle evine götürdüğünü söyleyen kadın, 'Ben CHP'nin buradaki mahalle temsilcisiyim. Bu hepimizin sorunu. Biz bunun için çırpınıyoruz. Biz kalıcı çözüm istiyoruz. Bornova Belediyesi önünde eylem yaptık. Başkan çıkıp 'ilgileniyorum' deseydi, biz elini sıkar oradan ayrılırdık. Oy zamanı ben onun arkasında durduysam, gelecek o da bu köyün arkasında duracak' dedi.

AA17 Temmuz 2025 Perşembe 14:55 - Güncelleme:
CHP belediyesi halkı 40 yıllık kuyuya muhtaç etti! Partililer bile isyan bayrağı çekti
ABONE OL

İzmir'in Bornova ilçesinde günlerdir su kesintisinin yaşandığı ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ekiplerinin tankerle destek sağladığı 4 bin nüfuslu mahallenin sakinleri kalıcı çözüm bekliyor.

Bornova'ya 14 kilometre uzaklıkta, yaklaşık 500 hanesi bulunan Yakaköy Mahallesi'nde günlerdir yaşanan su sorunu, tepkilere neden oluyor.

Suların akmaması nedeniyle kişisel bakım ve temizlik gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar, kendi kuyularından çıkardıkları suyu tankerlerle ev ve iş yerlerine taşıyor.

Mahalle sakinlerinin 14 Temmuz'da Bornova Belediyesi binası önünde yaptığı eylemin ardından, İZSU ekipleri tankerlerle depolara su getirmeye başladı. Ancak bu su da vatandaşların ihtiyacını karşılamaya yetmedi.

Yaşanan duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, günler süren su kesintilerine kalıcı çare bulunmasını talep ediyor.

- "EYLEMDEN SONRA SU TAŞIMAYA BAŞLADILAR"

Ali Osman Kaptan, Kurban Bayramı'ndan bu yana su kesintisi yaşadıklarını ve içme suyunu tankerlerle evlerine taşıdıklarını belirterek, "Bayramdan sonra o kadar rezillik çektik ki, abdest alacak suyu bulamadık. Her yeri arıyoruz ama ilgilenen yok. Eylemden sonra 7-8 tanker su taşımaya başladılar. Şu anda rezil bir durumdayız. Bu tankerle su taşımak çözüm değil, taşıma suyla değirmen dönmez, kalıcı çözüm istiyoruz." dedi.

Özcan Kaptan da suyun yetersizliğinin yanı sıra sıcakta artan tüketimle şebeke basıncının düştüğünü ifade etti.

Dört çocuk annesi Ayşe Mert ise bahçesindeki 40 yıllık kuyudan çıkardığı suları şişelere doldurarak traktörüyle evine götürdüğünü söyledi.

Belediyenin tankerlerle su taşımasını eleştiren Mert, şunları kaydetti:

"En sonunda artık çıldırdım, delirdim ve tankerin önünü kestim. Bunu herkes dalgaya almış, bunu herkes parti sorunu yapmış. Ben CHP'nin buradaki mahalle temsilcisiyim. Bu hepimizin sorunu. Biz bunun için çırpınıyoruz. Biz kalıcı çözüm istiyoruz. Bornova Belediyesi önünde eylem yaptık. Başkan çıkıp 'ilgileniyorum' deseydi, biz elini sıkar oradan ayrılırdık. Oy zamanı ben onun arkasında durduysam, gelecek o da bu köyün arkasında duracak. Ben köyümün, halkımın hakkını arıyorum. Çocuklarımızı sadece siliyoruz. Bu işin salgın hastalığı var, ondan endişe ediyoruz. İshali, biti, piresi var. Yazık, günah."

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.