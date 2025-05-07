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  • CHP belediyesi hizmete kapandı! ''Sokaklara çöp bırakmayın'' uyarısı geldi
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CHP belediyesi hizmete kapandı! ''Sokaklara çöp bırakmayın'' uyarısı geldi

İzmir'in Konak ilçesinde, CHP'li Konak Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması sonucu, belediye iştiraki Merbel AŞ'de çalışan yaklaşık 1.500 işçi 7 Mayıs 2025 itibarıyla greve başladı. Belediye ise, grev nedeniyle bazı hizmetlerde aksamalar yaşanabileceğini belirterek vatandaşlardan, 'Sokaklara mümkün olduğunca çöp bırakmayın' çağrısında bulundu

İHA7 Mayıs 2025 Çarşamba 10:53 - Güncelleme:
CHP belediyesi hizmete kapandı! ''Sokaklara çöp bırakmayın'' uyarısı geldi
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CHP'li Konak Belediyesi'nde sendika ile süren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinin tıkanması sebebiyle işçiler bugün itibariyle greve başladı. Belediyeden yapılan açıklamada, bazı hizmetlerde aksama yaşanabileceği ifade edilerek, "Sokaklara mümkün olduğunca çöp bırakmayın" çağrısı yapıldı.

Konak Belediyesine bağlı Merbel A.Ş. adına görüşmeleri yürüten Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile DİSK Genel İş İzmir 5 No'lu Şube arasında, yaklaşık bin 500 işçiyi ilgilendiren 11. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Bugünden itibaren başta ana hizmet binası, Fen İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü olmak üzere tüm belediye birimlerine "Bu İş Yerinde Grev Vardır" pankartı asıldı. Yaklaşık bin 500 civarında işçi greve çıkarken ilçede başta temizlik ve fen işleri olmak üzere belediye hizmetleri durdu.

"SOKAĞA ÇÖP BIRAKMAYIN"

Konak Belediyesi'nde grevin başlaması sebebiyle, belediye tarafından yapılan açıklamada sendikanın en düşük 52 bin 900 bin TL maaş teklifini reddettiğini duyuruldu ve vatandaşlar çöpler konusunda uyarıldı. Açıklamada "Bu geçici süreçte çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla kağıt, plastik, cam gibi evsel atıklarınızı ayrıştırmanız; mümkün olduğunca sokağa çöp bırakmamanızdır" denildi.

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