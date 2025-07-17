Denizli'de Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ), tarafından verilen su ile tarım arazilerini sulayan çiftçilerin mahsulü kurudu. 1 yıllık emekleri yok olan çiftçilerin şikayetleri üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgede inceleme başlattı. Yürütülen incelemeler kapsamında DESKİ'ye ait arıtma tesisinin atık suların bir kısmını arıtmadan Ellez Deresine akıttığı ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı DESKİ'ye 1,6 milyon TL ceza uygularken, aynı zamanda konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. DESKİ'nin arıtmadan gönderdiği sular, tarım arazilerinde ciddi hasara yol açtı. AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ise bölgeye giderek hem üreticilerden bilgi aldı hem de tarım arazileri üzerinde incelemelerde bulundu.

"DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMLA İLGİLİ OLARAK HEP İŞİN REKLAMINDA"

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin reklamlarla değil, doğru yatırımlarla çiftçilerin yanında olması vurgusunda bulunan AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri İdaresi Genel Müdürlüğünün kanalizasyon sularını arıtma yapmadan baypas edilerek Ellez Deresine verilmesi sebebiyle cezai işlem uygulandığını duyurdu. Arıtmaya girmeden Ellez Deresine verilen su sebebiyle Çeltikçi ve Salihağa bölgesinde yaklaşık 5 bin dekar arazide ürünler kurudu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bununla ilgili olarak da DESKİ'ye 1 milyon 600 bin TL'lik cezai işlem uyguladı. Burada toprak üzerinde kanalizasyon suyunun arıtılmaması sebebiyle tarlalara kadar gelen endüstriyel atıklar var. Bu olayın sebebi de asıl olarak arıtma tesisi kapasitesinin yüzde 70'de çalışması. Arıtma tesisine ek olarak birkaç yoğunluk tankının eklenmesiyle günlük 115 bin metreküp su arıtması yapılabilir. Maalesef Denizli Büyükşehir Belediyesi tarımla ilgili olarak hep işin reklamında. 50 kilogramlık flake hediye ederek çiftçilerle ilgili büyük proje yaptığını düşünüyor. Hâlbuki Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin birinci görevi bu şehrin kanalizasyon arıtma tesislerini tam kapasiteyle çalıştırmak ve suları tam olarak arıtmak ve çiftçilerimize sulama için doğru ve temiz suyu vermektir" dedi.

"KÜÇÜK İŞLERLE ALGI OLUŞTURMAYA BIRAKIN BELEDİYECİLİĞİ ESASLI OLARAK YAPIN"

Arıtma tesisinin tam kapasite çalışmadığını ifade eden Başkan Subaşıoğlu, "Ben Denizli Büyükşehir Belediyesi yetkililerine sesleniyorum. Derhal 115 bin metreküp su arıtma kapasitesi olan tesisi kapasite ile çalıştırmaya başlatın. Şuanda günlük 80 ile 85 metreküp su arıtımı yapılıyor. Bunun üzerine daha 30 ile 35 bin metreküp arası daha su arıtılabilir. Eğer kapasiteyi arttırarak günlük 30ile 35 bin metreküp suyu daha Çeltikçi ve Salihağa bölgesine verilirse artık ürünlerin kuruması manzarasıyla karşılaşmayız.

Tarıma yapılacak en büyük katkı öncelikli olarak temiz, kullanılabilir suyu çiftçilerimize temin edebilmesidir. Denizli Büyükşehir Belediyesi lokanta ile 50 kilogramlık flake dağıtarak değil bu şehrin ihtiyacı olan yeni bir arıtma tesisini inşa etmesi bu konuda yatırım yapılması gerekmektedir. Belediye yetkilileri derhal bu konuda gerekli çalışmaları başlatın. Kamulaştırma çalışmalarını yapın. Bizlerde merkezi hükümetten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından bu tesisin yapılaması, çiftçimizin su sorunun çözülmesi için destek isteyelim. Küçük işlerle algı oluşturmaya bırakın belediyeciliği esaslı olarak yapın. Geleceği kurtaracak, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini kurtaracak yatırımlar yapın" ifadelerini kullandı.