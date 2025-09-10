İSTANBUL 29°C / 20°C
  CHP Beykoz dağılıyor: ''Gerçekleri gördüm'' diyerek istifa etti
Güncel

CHP Beykoz dağılıyor: ''Gerçekleri gördüm'' diyerek istifa etti

CHP Beykoz Belediye Meclis Üyesi Nevzat Cebeci, parti içindeki “ayrıştırıcı tavırlar” nedeniyle üyelikten istifa ettiğini açıkladı. Cebeci, 'Bu karar, yaşadığım süreçlerin ve gördüğüm gerçeklerin kaçınılmaz bir sonucudur' dedi.

10 Eylül 2025 Çarşamba
CHP Beykoz dağılıyor: ''Gerçekleri gördüm'' diyerek istifa etti
ABONE OL

Cebeci, ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, CHP çatısı altında sürdürdüğü siyasi çalışmalar süresince yol arkadaşlarıyla önemli tecrübeler kazandığını belirtti.

Bu süreçte kendisine verilen destek ve katkılar için herkese gönülden teşekkür eden Cebeci, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar sabırla ve dirençle üstlendiğim görevlerde ne yazık ki parti içindeki bazı kişi ve anlayışların birleştirici değil ayrıştırıcı, yapıcı değil yıkıcı tavırlar sergilediğine tanık oldum. Partiyi temsil etmek yerine kişisel hesapların öne çıkması CHP'nin temel değerleriyle bağdaşmamaktadır. Gelinen noktada mevcut şartlar altında CHP çatısı altında meclis üyeliğine devam edemeyeceğimi ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım. Bu karar, yaşadığım süreçlerin ve gördüğüm gerçeklerin kaçınılmaz bir sonucudur. Beykoz'un ve Beykozluların menfaatlerini her türlü siyasi hesabın üzerinde tutarak, 'Beykoz Belediye Meclis Üyesi' olarak görevime aynı kararlılıkla devam edeceğim."

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırılmasının ardından 10 Mart'tan bu yana başkan vekilliğini yapan Özlem Vural Gürzel de dün Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

