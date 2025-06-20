Son dönemde tazminatsız kovulan işçiler, eş-dost atamaları, mali çöküş ve çöp dağları ile gündemden düşmeyen CHP'li Çiğli Belediyesi'nde bir skandal daha patlak verdi. Sabah'ın haberine göre, Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın, yerel seçimlerin hemen ardından zabıta müdürü olarak atadığı okul arkadaşı ve hemşerisi Uğur Çimen hakkında şikâyet üstüne şikâyet yağıyor. Müdürlükte yaşanan kriz sebebiyle, memurların bağlı olduğu sendika tarafından da kapsamlı bir rapor hazırlandı. Şikayetlerin de yer aldığı rapora ulaşıldı.

VAHİM İDDİALAR

Rapora göre Uğur Çimen, müdürlük için aranan şartları taşımamasına ve yeterli tahsili olmamasına rağmen bu göreve getirildi. Şikayetlerin yer aldığı bölümdeki iddialara göre Çimen, müdürlük bünyesindeki bir kadın personeli, belediye başkanı ile olan kendi yakınlığını hatırlatıp işten attırmakla tehdit etti. Bir başka zabıta komiserine ise hakaretler ve tehditler savurduktan sonra "Üstünü çıkar, in aşağıda görüşelim" diyerek kavgaya çağırdı. Akşam saatlerindeki bir göreve ise sarhoş olarak gidip, alanda görev yapan personel ile sert bir tartışma yaşadığı aktarıldı.

ŞİKAYETLERİN SONU YOK

Yine rapordaki iddialara göre Çimen, izin ve nöbet çizelgelerini de sevmediği kişileri mağdur edecek şekilde keyfi olarak iptal etti. Resmi tatillerde çalışmış personele kullandırılması gereken telafi izinlerinin de kullandırılmadığı ortaya çıktı. Çimen'in ayrıca kendi personelini gece saat 03.00'den sonra alkollü mekanlara yaya bir şekilde denetim yaptırmak gibi yüksek riskli görevlere yolladığı, araç ve emniyet desteği sağlanmasına yönelik talepleri ise çeşitli bahaneler öne sürerek reddettiği aktarıldı.

PERSONEL DEPRESYONDA

Öte yandan müdürlükte artan huzursuzluk sebebiyle birçok personelin depresyona girdiği ve başka birime geçiş yapabilmek için adeta birbirleriyle yarıştığı iddia edildi. Zabıta müdürü hakkında belediye yönetimine defalarca kez şikayet iletilmesine rağmen, belediye başkanının hemşerisi ve yakın arkadaşı olması sebebiyle kendisi hakkında şu ana kadar hiçbir işlem yapılmadığı da öğrenildi.

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