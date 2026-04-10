ROMA TURU SEVER, BAYKAR'A DÜŞMAN

CHP zihniyeti, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinin öncülerinden Bayraktar ailesini yine hedef aldı, takoz oldu. Geçmişte ise siyonizm, BAYKAR'ın önünü kesmek için, FETÖ'cüler eliyle hamleler yaptı. "Özdemir Bayraktar Belgeseli" yerli ve milli savunma sanayiine takoz olanları açık açık gösterdi. Türkiye'nin savunma sanayii dış güçlere karşı savaş verirken içeride de yıllardır sistematik olarak Bayraktar ailesine saldıran CHP zihniyeti ile mücadele etti. BAYKAR'a kimi gizliden, kimi ise açıktan saldırdı. Son olarak CHP'li Namık Tan açık açık yalan söyleyerek, BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı.

ŞİMDİ DE İTALYA HAMLESİ HEDEFTE

"SİHA'lar yargısız infaz yapıyor" diye yalan paylaşım yapan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu destekler nitelikte takoz CHP'li Namık Tan'dan geldi. Yerli savunma sanayiini açıktan hedef alan CHP'li Tan en son paylaştığı mesajında BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı "Damatların firması İtalyan Leonardo ile işbirliğine gidince fikirleri aniden değişti." dedi.

CHP'li Tan, "Damat" diyerek küçümsediği Selçuk Bayraktar'ı dünyanın imrenerek izlediğini unuttu.

CHP'li Namık Tan, Bayraktar'ın İtalya ile ortaklık yapmasının ardından hava savunma füzeleri konusunda üretim ortaklığı için açılan kapıyı, eğip bükerek anlattı.

NAMIK TAN AÇIK AÇIK YALAN SÖYLEDİ

CHP'li Tan, "ABD başta olmak üzere batılı müttefiklerimiz bize bu sistemi (SAMP/T) almamızı tavsiye etmişlerdi. Israrla reddettik ve S-400 aldık. Ancak, damatların firması İtalyan Leonardo ile işbirliğine gidince bizim uyanıkların fikri aniden değişti." diye açık açık yalan söyledi. Tan, o dönem ne ABD'nin ne de Avrupa'nın bize hava savunma sistemi vermediğini görmezden geldi.

Hatta İspanya dışındaki NATO ortakları, kurulu olan Patriot hava sistemlerini dahi söküp götürdü.

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alması tam anlamıyla bir zorunluluktan doğdu. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye, esas tehdidin kaynağının siyonizm olduğunu gördü. Sık sık da İran'dan sonra sıra Türkiye'de açıklamalarıyla onlar da artık açıktan oynamayı tercih etti.

TAN, OKUDUĞU HABERİ ANLAMIYOR MU?

CHP'li Namık Tan, tüm bunları görmezden geldi ve milli savunma sanayini hedef aldı.

Tan, paylaştığı Bloomberg'in haberinde dahi "Avrupa'nın Türkiye'ye füze vermediği" bilgisini anlayamadı.

BAYKAR AVRUPA'NIN KAPILARINI TÜRKİYE'YE AÇTI

BAYKAR, Türkiye'nin bayrağını gökyüzünde yükseltmekle kalmadı... İtalya'da kurduğu ortaklıkla Avrupa'nın kapılarını da Türkiye'ye açtı. Bugüne kadar ki açık örtülü ambargo ve kısıtlamalara karşı yeni bir hamle yapıldı. SAMP-T hava savunma sistemleri için iş birliği zemini de böyle oluştu.

Namık Tan bu açıklamalarıyla CHP zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

ROMA TURU SEVER, BAYKAR'A DÜŞMAN

Namık Tan zihniyeti, bir uçak dolusu gazeteciyle Roma turuna çıkan İmamoğlu'nu seviyor, Türkiye için gece gündüz çalışan BAYKAR'dan ve Bayraktar ailesinden ise nefret ediyor. Peki ama neden?

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar geçtiğimiz dönemlerde, "Biz SİHA'ları ilk geliştirdiğimizde ilk cevap teröristten gelir diye bekliyorduk. Ama Meclis'ten geldi. CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'dan geldi ve sistematik bir şekilde devam etti." demişti

Ukraynalıların Bayraktar diye şarkılar yazdı. Bayraktar, Afrika ülkelerinde zulme karşı direnişin sembolü oldu. CHP'li Tanı bu son çıkışı "Türkiye'de, Irak, Suriye, Libya'da tarih yazan bu yüksek teknoloji CHP'yi neden bu kadar rahatsız ediyor" sorusunu akıllara getirdi.