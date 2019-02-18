CHP adayı Şahin, 15 Temmuz Anıtı'na hakaret gibi sözler söyledi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Semih Şahin, Bilecik Belediyesince kentte yapılan anıtlar hakkında şok sözler sarf ederek, "Bilecik'te hep acayip bir şeyler var. Heykel meykel diye kurdukları bir şeyler var. Anlam da veremiyorum. Nedir onlar anlamıyorum" dedi.

"HEYKEL MEYKEL DİYE KURDUKLARI BİR ŞEYLER VAR"

Şahin, Bilecik merkez Osmangazi Mahallesi sakinleri ile Kadınlar Kahvesi'nde bir araya geldi. Burada bir kişinin "Ben belediyeden Atatürk Anıtı istiyorum" demesi üzerine alanda alkış tutuldu. Vatandaşa güzel bir konuya kendisinin değindiği söyleyen Şahin, "Bu benim çevrede arkadaşlarım bilirler. Ben hep, burada hep acayip uçup bir şeyler var. Heykel meykel diye kurdukları bir şeyler var. Anlam da veremiyorum. Nedir onlar anlamıyorum" dedi.

"O İLGİNÇ ŞEYLERİN HEPSİNİ GÖRDÜM VE HAKİKATEN KÂBUS GİBİ ŞEY"

Başka bir vatandaşın "Küçük Sanayinin karşısındakini gördün mü başkanım?" demesi üzerine Şahin, "O ilginç şeylerin hepsini gördüm ve hakikaten kabus gibi şey. Bir kere diyorum ki Atatürk yok ki, bir sürü yerde Atatürk heykeli yok. Ben inanın neyi değiştireceğimi, nereye hangi Atatürk’ü yapacağıma kadar hesapladım. Sadece bana inanın" diye konuştu.

"KÜÇÜK SANAYİNİN KARŞISINDAKİNİ GÖRDÜN MÜ?"

Öte yandan vatandaşın 'Küçük Sanayinin karşısındakini gördün mü?' dediği anıtın Bilecik Belediyesi tarafından Bahçelievler Mahallesi'nde 2017 yılında kazandırılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı olduğu ortaya çıktı.

Burada 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet' şiarıyla hazırlanan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşamlarını yitiren 250 şehidin isimlerinin bulunduğu bir anıt çevre sakinleri tarafından büyük bir ilgi ve beğeni ile karşılanmıştı. Ayrıca Bilecik Belediyesi tarafından son 15 yılda kentte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik, Şehit Asker, Osmanlı Devlet Arması, 3 Boyutlu Kayı Boyu, Kardeşlik ve Yükselen Türkiye Cumhuriyeti Anıtları yapılmıştı.