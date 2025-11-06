İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2025 Perşembe / 16 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,1243
  • EURO
    48,589
  • ALTIN
    5433.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

CHP Bilgi İşlem Sorumlusu gözaltına alındı

'İmamoğlu Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında CHP Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E. gözaltına alındı.

HABER MERKEZİ6 Kasım 2025 Perşembe 11:00 - Güncelleme:
CHP Bilgi İşlem Sorumlusu gözaltına alındı
ABONE OL

Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin bilgi işlem sorumlusunun gözaltına alındığını duyurdu.

Başsavcılık, 11 milyondan fazla seçmene ait verilerin usulsüz şekilde eşleştirildiğini ve kişisel verilerin hukuka aykırı biçimde paylaşılmış olabileceğini açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne" yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi raporuyla "İBB HANEM" isimli uygulama içerisinde tespit edilen (11.360.412) İstanbul seçmenine ait seçim sandık verilerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan bir çok kişisel verinin eşleştirmesi yapıldığı, ayrıca Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Yüksek Seçim Kurulu'ndan temin ettiği seçim sandık verilerini suç örgütü üyelerine verdiği tespit edilmekle eylemlerin faili olduğu anlaşılan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli O.G.E. üzerine atılı Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi suçlarından bugün (06.11.2025) gözaltına alınmıştır. Soruşturma derinleştirilerek devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."
  • İmamoğlu Suç Örgütü
  • CHP Bilgi İşlem
  • OGE Gözaltı

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.