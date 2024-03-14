Geçtiğimiz günlerde bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla bazı videolar paylaşıldı.

Yaşanan olayın hemen ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşılan görüntülere ilişkin, maddi gerçeğin ortaya konulması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlattı.

İFADELERİ ALINDI

Konu ile ilgili CHP İstanbul İl Başkanlığının eski basın danışmanı Can Poyraz ile eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın 'şüpheli' sıfatıyla ifadeleri alındı. Nas ve Poyraz, basın mensuplarına açıklamama yapmamak için yangın merdiveninden kaçtı.

CHP binasında yaşanan bu skandal görüntüler, 24 TV'de Yağmur Yıldız'ın sunduğu 'Temsil Heyeti' programında da masaya yatırıldı.

Bağışların 2019'da 54 bin lira bir üst sınırı olduğunu belirten Acet, "Ben Cumhuriyet Halk Parti'sinde o dönem Genel Başkan Yardımcılığı yapan kendisinin ısrarla ismimi zikretme dediği bir isim ile konuştum. Gazetecilik namusu bunu korumayı gerektirir. Söylediği şu; O dönemde il binasının alımı o paraların tamamı banka üzerinden havale edilmesini istemiyor, satan kişi. Bunları Genel Başkan Yardımcısının cümleleri ile aktarıyorum. Daha düşük rayiçte göstermek istiyor. Vergisini vs. daha düşük ödemek için. Oradaki o para kulelerinin banka dışında kalan pazarlık rakamının marjı olduğunu kabaca bu şekilde ifade etmiş olayım." ifadelerini kullandı.

'GÖRÜNTÜNÜN ÇOK RAHATSIZ EDİCİ BİR TARAFI VAR'



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın sonucunun beklenmesi gerektiğini söyleyen Acet, "MASAK raporları da dahil olmak üzere devletin savcılıklarının çeşitli imkanları devreye sokarak o işin arka planı nedir, ne değildir bunun tespit etmesini beklememiz gerekiyor. Tabi ki görüntünün çok rahatsız edici bir tarafı var. Orda insanlar toplanmış dört beş kişi paradan kuleler yapıyor." şeklinde konuştu.

Acet, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

Bundan bağımsız olarak aldığım notlar var. Canan Kaftancıoğlu bir yerde demiş ki 'müteahhit kafalı siyasi aktörler." demiş. Kemal Kılıçdaroğlu'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden birilerini kastederek 'Ben kimin nereden, ne maaş aldığını iyi biliyorum.' demiş. Tabi bunlar şimdi bir kurultay sürecinden geçti. İddialar da o dönemde ortaya atıldı. Delege avcılığı anlamında. Cumhuriyet Halk Partisi'nde parasal ilişkiler konusu bir şekilde hep gündeme geliyor.

