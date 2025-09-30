İSTANBUL 21°C / 12°C
  • CHP, bir şehri daha susuzluğa mahkum etti: Planlı kesintiler başlıyor
Güncel

CHP, bir şehri daha susuzluğa mahkum etti: Planlı kesintiler başlıyor

CHP, İzmir ve Ankara'dan sonra bir şehirde daha su krizine çare bulamıyor. İklim değişikliği neticesiyle şehirde planlı su kesintilerinin yapılacağı duyuruldu.

IHA30 Eylül 2025 Salı 18:48 - Güncelleme:
CHP, bir şehri daha susuzluğa mahkum etti: Planlı kesintiler başlıyor
BUSKİ Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle planlı su kesintisi yapılacağını duyurdu.

BUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada;

"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından, yaşanan küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle, planlı su kesintisi yapılması mecburiyeti/ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedeflenmektedir. Yağmurların yağması akabinde barajlarımızda yeterli miktarda su rezervi oluştuğu takdirde kesintiler sona erdirilecektir. İdaremiz tarafından sağlanan içme suyunun kalitesi 24 saat boyunca izlenmekte olup sağladığımız suyun güvenle tüketilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Planlı su kesintilerinden, Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir. Planlı su kesinti listesi ekte sunulmuştur.

İşte bölge bölge su kesintilerinin olacağı bölgeler:

