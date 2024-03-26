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CHP Bornova karıştı! Mahkemelik oldular

Yerel seçim öncesi CHP Bornova'da ortalık karıştı. İlçede, başkan adayı ve mevcut başkan mahkemelik olmak üzere. Mevcut başkan İduğ, 'Ya benden özür dilesin ya da yargıya gideceğim.' diye konuştu.

26 Mart 2024 Salı 08:07 - Güncelleme:
CHP Bornova karıştı! Mahkemelik oldular
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CHP'nin İzmir Bornova Belediye Başkanı adayı Ömer Eşki mevcut Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ için "Belediyeye yağmur gibi adam alıyor. Ona 'Ben seçilene kadar yeni adam alma' dedim. Kasadaki parayı bitirmek için 70 milyon liralık fidan aldı" dedi.

Mevcut başkan İduğ, basın açıklamasıyla Eşki'yi topa tuttu: Bu iftiraları ortaya atmak şeref yoksunluğu. Enerjisini seçim kazanmaya harcaması gerekirken itibar suikastı ve tehditler savuruyor. İstihdamımız 5 yılda sadece 38 kişi artmış. Bornova Belediyesi çoluk çocukla yönetilecek bir yer değil. Toplam 9 milyon TL fide alımı var. 70 milyon olduğunu söyledi. Acaba nereden çıktı bu 70 milyon? Seçim için harcadıkları para olabilir. Oradan aklında kalmış. Herkesin kasadaki parada gözü var. 189 milyon TL var. Ya gelir, herkesin önünde ikna edici bir şekilde özür diler, affederim, onun dışında yargıya taşıyacağım. Yanında Büyükşehir adayımız Cemil Tugay'ın ve çok kıymetli Aziz Kocağoğlu'nun olduğu bir masada bunları söylemesini kınıyorum. Cemil Tugay, ' engel olamadık' dedi. Bu kadar deneyimsizlik olmaz.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ

CHP'li belediye ile CHP'li aday arasında "kasayı boşaltma" krizi!

CHP'nin İzmir Bornova Belediye Başkanı adayı Ömer Eşki

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