CHP bunu da yaptı! YPG/PKK yandaşını konferansa davet ettiler CHP tarafından bugün İstanbul'da, Uluslararası Suriye Konferansı düzenlendi. Muhaliflerin davet edilmediği toplantıda, terör örgütü YPG/PKK'ya yakınlığıyla bilinen ve sosyal medya hesabından teröristlerle resmini paylaşan sözde akademisyen Amy Austin Holmes da davet edildi. Konferans'da konuşma yapan Holmes, terör örgütünü sözde 'barış gücü' olarak nitelendirdi.