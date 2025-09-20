İSTANBUL 25°C / 18°C
Güncel

CHP büyük yıkım yaşıyor: ''Demokrasi kalmadı'' diyerek Cumhur ittifakına geçtiler

İzmir'in Karabağlar ilçesinde CHP'li 9 belediye meclis üyesi, ilçe kongresi sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle partilerinden ayrıldı. İstifaların ardından mecliste çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti.

IHA20 Eylül 2025 Cumartesi 18:50 - Güncelleme:
CHP büyük yıkım yaşıyor: ''Demokrasi kalmadı'' diyerek Cumhur ittifakına geçtiler
İzmir'in Karabağlar ilçesinde CHP'li 9 belediye meclis üyesi, ilçe kongresi sürecinde genel merkez ve belediye yönetiminin müdahil olduğunu öne sürerek partilerinden istifa etti. İstifaların ardından Karabağlar Belediye Meclisi'nde çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti.

CHP'li meclis üyeleri Selami İyier, Kerim Ülge, Savaş Akıncı, Osman Sarı, Ceren Leyla Gür Önalan, İnan Karakoyun, Nurdan Şenkal, Kemal Özdönmez ve Nedim Topaloğlu ortak bir bildiri yayınlayarak istifa kararlarını duyurdu. Bildiride, ilçe kongresi sürecinde demokratik yarışın engellendiğini ve tek aday dayatması yapıldığını ifade eden meclis üyeleri, "Bu durum bizleri tahammül edilemez bir noktaya taşımıştır. Dayatmanın partimizde kabul edilemeyeceğine inanıyoruz" dedi.

İstifa eden meclis üyeleri, bağımsız olarak görevlerine devam edeceklerini ve halka karşı sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdüreceklerini açıkladı.

İstifalarla birlikte Karabağlar Belediye Meclisi'nde çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti.

