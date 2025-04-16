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CHP, Can Atalay işini oldubittiye getirdi! AK Partili vekiller tepki gösterdi

CHP'li Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Anayasa Mahkemesi'nin Gezi Parkı davasında hüküm giyen Can Atalay'la ilgili karar hükmünü oldubittiye getirerek okuttu. Divan'ın teşekkül etmediğini belirten AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta bu duruma tepki gösterdi.

AA16 Nisan 2025 Çarşamba 16:55 - Güncelleme:
CHP, Can Atalay işini oldubittiye getirdi! AK Partili vekiller tepki gösterdi
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Gezi Parkı davası hükümlüsü ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın durumuna değinen Karaca, "Anayasamızın 153. maddesine göre Anayasa Mahkemesi kararlarının, başta yasama organı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları bağlayıcı olduğu aşikar olması ve amir hüküm olması hasebiyle bugün Anayasa Mahkemesi kararının, Milli Egemenlik Haftasına girdiğimiz bu süreçte hüküm kısmını bir kez daha hatırlatmak bakımından okutulmasına karar verdim." ifadesini kullandı.

Daha sonra Karaca, Anayasa Mahkemesi'nin, Atalay'la ilgili karar hükmünü okuttu.

Hüküm okunurken Başkanlık Divanındaki TBMM Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez yerinden ayrıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Divan'ın teşekkül etmediğini belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

Bu sırada AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

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