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CHP çıkardığı işçilere 1 Mayıs'ı zehir etti! Genel merkeze yürüyüş başlattılar

İzmir'in Çiğli Belediyesi'nde geçtiğimiz yıl gerekçe gösterilmeden işten çıkarılan 17 kadın işçi haklarını aramak için CHP Genel Merkezi'ne yürüyüş başlattı.

AA1 Mayıs 2025 Perşembe 11:47 - Güncelleme:
CHP çıkardığı işçilere 1 Mayıs'ı zehir etti! Genel merkeze yürüyüş başlattılar
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Belediye binası önünde bir araya gelen işçiler ve yakınları, çeşitli sloganlar attı.

İşlerine geri dönmek istediklerini belirten işçiler adına konuşan Hale Ören Özdinçer, belediyede çalışırken hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeden ekmeklerinden edildiklerini, 11 aydır da işlerini almak için direndiklerini söyledi.

Haklarını aramak için Çiğli'den Ankara'ya yürüyeceklerini ifade eden Özdinçer, "Biz susmadık. Bizi kapı önüne koyanlar susturmak istediler. Sendikalarımız sessizliğe gömüldü, siyaset kulaklarını tıkadı ama biz buradayız ve artık sesimizi tüm Türkiye duyana kadar yürümeye kararlıyız." dedi.

"İSTEDİĞİMİZ HAKKIMIZIN GERİ VERİLMESİDİR"

Özdinçer, CHP Genel Merkezi'ne giderek seslerini duyurmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü bu adaletsizliğin yaşandığı belediye CHP yönetimindedir ve biz biliyoruz ki adalet vicdanla ve mücadeleyle sağlanır. Bugün bu adaletsizliğe susanlar, yarın hepimizin emeğine kasteden düzene ortak olur. Bizim ne ayrıcalık talebimiz var ne de lütuf bekliyoruz. İstediğimiz sadece gasbedilen işimizin, hakkımızın geri verilmesidir."

Konuşmanın ardından işçiler ellerindeki "Yürüyen ayaklar, susturulan işçilerin sesidir. CHP'ye adalet, işçiye istisna mı? Adalet herkes için adalet" yazılı pankartla Ankara'ya yürüyüş başlattı.

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