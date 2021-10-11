İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2021 Pazartesi / 5 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,9712
  • EURO
    10,3989
  • ALTIN
    507.194
  • BIST100
    1416.3
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı itiraz üzerine serbest bırakıldı
Güncel

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı itiraz üzerine serbest bırakıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, yapılan itiraz üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA11 Ekim 2021 Pazartesi 18:43 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 18:43
ABONE OL

Odabaşıoğlu'nun avukatı Müjdat İlhan tarafından Denizli 2. Sulh Ceza Mahkemesine sunulan müvekkilinin tutuklanmasına yönelik itiraz dilekçesi kabul edildi.

Mahkeme, Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 28 Eylül'den beri tutuklu bulunan Odabaşıoğlu'nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, 18 Eylül'de katıldığı basına kapalı toplantıdaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerinin yer aldığı görüntülerin bazı internet sitelerinde yayımlanmasının ardından gözaltına alınarak 28 Eylül'de tutuklanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.