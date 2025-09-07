İSTANBUL 27°C / 19°C
7 Eylül 2025 Pazar
  • CHP eliyle Ankara meydanında sapkın ayin! Vatandaşlar sert tepki gösterdi
CHP eliyle Ankara meydanında sapkın ayin! Vatandaşlar sert tepki gösterdi

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Pursaklar'da 'Türk Kültür Kampı' adı altında sapkın paganist ayinler yapıldı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar İslam'dan uzak bir Türk kültürü algısının belediye eliyle desteklenmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

7 Eylül 2025 Pazar 09:10
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) desteğiyle TTA (Türküz, Türkçüyüz, Atatürkçüyüz) Grup tarafından düzenlenen "Türk Kültür Kampı" etkinliği, büyük tepki topladı.

Kamuoyuna yansıyan görüntülerde, ateş etrafında yapılan ayinleri andıran sahneler ve mistik ritüellere benzeyen uygulamalar dikkat çekti. Sosyal medyada "Kim olduğunu hatırla!" notuyla servis edilen görüntüler, vatandaşlar arasında "Türk kültürüyle bağdaşmayan paganist ayinler" olarak değerlendirildi.

"GENÇLERE İSLAMSIZ TÜRKLÜK POMPALIYORLAR"

Etkinlikteki sahneleri izleyen çok sayıda kullanıcı, "Gençlere İslamsız Türklük pompalıyorlar", "Türk kültürünü ayinlere indirgeyemezsiniz", "ABB, Türk tarihini pagan ritüelleriyle karıştırmamalı" ve "Türk kimliği böyle temsil edilemez" yorumlarıyla tepkilerini dile getirdi.

ABB LOGOSUYLA PAGAN AYİNİ

Etkinliğin düzenlendiği alanda ABB'nin logosunun bulunduğu çadırların yer alması, Mansur Yavaş yönetimine yönelik tepkileri daha da artırdı. Vatandaşlar, "İslam'dan uzak bir Türk kültürü algısının belediye eliyle desteklenmesi kabul edilemez" diyerek CHP'li ABB'yi sert sözlerle eleştirdi.

