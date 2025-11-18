İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2025 Salı / 28 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3538
  • EURO
    49,1753
  • ALTIN
    5472.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

CHP eridi! Yolsuzluk ifşa oldu, oylar gitti

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP oylarında yaşanan 'tepki' artışı, iddianame sürecinde eridi. AREDA Survey'in son kamuoyu araştırmasında A? Parti yüzde 33.3 ile birinci parti oldu. CHP yüzde 29.3'e gerilerken marttaki yolsuzluk operasyonundan bu yana yaşanan oy kaybı 6 puanı buldu.

Akşam Gazetesi18 Kasım 2025 Salı 08:37 - Güncelleme:
CHP eridi! Yolsuzluk ifşa oldu, oylar gitti
ABONE OL

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP oylarındaki artış iddianame sürecinde eridi. Marttaki yolsuzluk operasyonlarından bu yana CHP'nin oy kaybı yüzde 6'yı buldu.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, araştırma şirketi AREDA Survey'in aylık olarak yayınladığı SOSYOMETRE ekim ayı sonuçları açıklandı. 31 Ekim-3 Kasım 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde 2 bin 455 kişinin katıldığı ankette seçim, İBB iddianamesi ve casusluk iddiası başta olmak üzere ekonomiden dış politikaya 7 konu hakkında görüşleri soruldu.

Ankete katılanların yüzde 33.3'ü AK Parti'yi desteklerken, CHP yüzde 29.3 ile ikinci sırada yer aldı.

MHP yüzde 7.6, DEM Parti yüzde 9.3, İYİ Parti yüzde 5.7, YRP yüzde 2, Zafer Partisi yüzde 4.5, Anahtar Partisi ise yüzde 5.1 oranında karşılık buldu.

"CASUSLUK" İNANDIRICI

İBB'nin İstanbul'daki vatandaşların bilgilerini yabancı istihbarat servisleriyle paylaştığı iddiası hakkında görüşleri sorulan katılımcılardan yüzde 54.3'ü soruşturmayı inandırıcı bulduğu, yüzde 45.7'sinin ise inandırıcı bulmadığı yanıtını verdi. Casusluğu inandırıcı bulanların yüzde 9.9'unu ise CHP seçmenleri oluşturdu.

Araştırmaya katılanların yüzde 74.7'si de CHP'nin soruşturmaya destek olması gerektiği görüşünde.

Katılıcıların yüzde 88.1'i Gazze'de kalıcı barışın zor olduğunu savunurken, yüzde 76'sı ise Türkiye'nin barış gücüne katılması gerektiğini belirtti.

81 ilde başlatılan 500 bin Sosyal Konut Projesi ise yüzde 69.7 destek gördü.

Araştırma katılanların yüzde 52'si ekonomiyi hükümetin çözeceğine inanırken, yüzde 48'i ise muhalefeti işaret etti.

Ayrıca futbolda hakemlerin bahis oynadığına ilişkin iddiaları inandırıcı bulanların oranı yüzde 77.4 oldu.

İmamoğlu'nun rüşvet karşılığı villa aşkı

İBB'de kirli çark: Yüzde 80'i benim!

Paralar seçim propagandasına

ÖNERİLEN VİDEO

Kağıthane'deki patlama güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.