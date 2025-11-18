CHP eridi! Yolsuzluk ifşa oldu, oylar gitti

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP oylarındaki artış iddianame sürecinde eridi. Marttaki yolsuzluk operasyonlarından bu yana CHP'nin oy kaybı yüzde 6'yı buldu.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, araştırma şirketi AREDA Survey'in aylık olarak yayınladığı SOSYOMETRE ekim ayı sonuçları açıklandı. 31 Ekim-3 Kasım 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde 2 bin 455 kişinin katıldığı ankette seçim, İBB iddianamesi ve casusluk iddiası başta olmak üzere ekonomiden dış politikaya 7 konu hakkında görüşleri soruldu.

Ankete katılanların yüzde 33.3'ü AK Parti'yi desteklerken, CHP yüzde 29.3 ile ikinci sırada yer aldı.

MHP yüzde 7.6, DEM Parti yüzde 9.3, İYİ Parti yüzde 5.7, YRP yüzde 2, Zafer Partisi yüzde 4.5, Anahtar Partisi ise yüzde 5.1 oranında karşılık buldu.

"CASUSLUK" İNANDIRICI

İBB'nin İstanbul'daki vatandaşların bilgilerini yabancı istihbarat servisleriyle paylaştığı iddiası hakkında görüşleri sorulan katılımcılardan yüzde 54.3'ü soruşturmayı inandırıcı bulduğu, yüzde 45.7'sinin ise inandırıcı bulmadığı yanıtını verdi. Casusluğu inandırıcı bulanların yüzde 9.9'unu ise CHP seçmenleri oluşturdu.

Araştırmaya katılanların yüzde 74.7'si de CHP'nin soruşturmaya destek olması gerektiği görüşünde.

Katılıcıların yüzde 88.1'i Gazze'de kalıcı barışın zor olduğunu savunurken, yüzde 76'sı ise Türkiye'nin barış gücüne katılması gerektiğini belirtti.

81 ilde başlatılan 500 bin Sosyal Konut Projesi ise yüzde 69.7 destek gördü.

Araştırma katılanların yüzde 52'si ekonomiyi hükümetin çözeceğine inanırken, yüzde 48'i ise muhalefeti işaret etti.

Ayrıca futbolda hakemlerin bahis oynadığına ilişkin iddiaları inandırıcı bulanların oranı yüzde 77.4 oldu.

