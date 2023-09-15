İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2023 Cuma / 1 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9849
  • EURO
    28,7514
  • ALTIN
    1663.41
  • BIST100
    8095.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP fena karıştı! Barış Yarkadaş'tan Özgür Özel'e yaylım ateşi: Hepiniz oradaydınız... Vekil listesini ben mi yazdım?
Güncel

CHP fena karıştı! Barış Yarkadaş'tan Özgür Özel'e yaylım ateşi: Hepiniz oradaydınız... Vekil listesini ben mi yazdım?

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Özel, adaylığını açıkladığı sıralarda CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Yarkadaş, 'Parti kültürünü paspas ediyor, bu yüzden CHP'yi yönetemez. Hepiniz oradaydınız, vekil listesini ben mi yazdım?' ifadelerini kullandı.

15 Eylül 2023 Cuma 15:30 - Güncelleme:
CHP fena karıştı! Barış Yarkadaş'tan Özgür Özel'e yaylım ateşi: Hepiniz oradaydınız... Vekil listesini ben mi yazdım?
ABONE OL

Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladığı sıralarda CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Basın açıklamasına katılan vekil sayısının beklenenin çok altında olduğunu belirten Yarkadaş, Özel'in açıklamalarına da sert tepki gösterdi. Yarkadaş, "Parti kültürünü paspas ediyor, bu yüzden CHP'yi yönetemez. Hepiniz oradaydınız, vekil listesini ben mi yazdım?" dedi.

CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yarkadaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel'in basın açıklamasına katılan vekillerin sayısı beklenenin çok altında...

39 milletvekilinin ittifaka verilmesini onaylayan, el kaldıran ve itiraz etmeyenler, kime neyi şikayet ediyor?

Hepiniz oradaydınız... Vekil listesini ben mi yazdım? "Vera'nın babası" 7 dönemdir vekillik yapan "değişimciler"in aklına bugün mü geldi? Biriniz fedakarlık yapıp aday olmasaydınız! Çok ayıp...

10 Mart 2018'de yapılan tüzük kurultayında "Kılıçdaroğlu'na sınırsız yetki" verilmesi için el kaldıran ve "üyeye dayalı ön seçimin yapılması" maddesine canhıraş bir biçimde itiraz eden tüm vekiller bugün toplantıya katılmış.

CHP Genel Merkezi, tüzük kurultayının görüntülerini yayınlamalı ve kimin hangi maddeye oy verdiğini göstermelidir.

"HİÇBİR İNANDIRICILIĞINIZ YOK"

Ön seçim isteyen ve Kılıçdaroğlu'na sınırsız yetki verilmesine itiraz edenler hakkında düzenlenen "Grubun Uyumunu Bozanlar" raporu ile raporun altındaki imzalar da açıklanmalıdır.

Biz her şeyi bizzat yaşadık. O günleri hiç unutmayacak ve her zaman hatırlatacağız.

"Ön seçim" için "oyuncak" diyenlerin bugün ön seçimden bahsetmesi aklımızla alay etmektir. Hiçbir inandırıcılığınız yok...

Özgür Özel'e çağrı: 10 Mart 2018 tarihinde yazılan tüzük kurultayında ön seçimin kaldırılması için neden "Kaldırılsın" oyu verdin?

"BU ÇARPIK BAKIŞA KİMSE PRİM VERMEZ"

Ve diğer arkadaşlar: Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındıktan sonra mı fark ettiniz kötüye gidişi? Samimi bir özeleştiri bekliyoruz. Partiyi yıllarca siz yönettiniz, şimdi kime neyi şikayet ediyorsunuz? Değişim istiyorsanız işe kendinizden başlayın ve vekillik dışındaki tüm görevlerinizi bırakın... Hiçbir kurula aday olmayacağınızı da ilan edin...

24, 25, 26, 27 ve 28. dönem Milletvekili Özgür Özel: "Milletvekilleri, belediye başkanları için 3 dönem kuralı getirilecektir..." Özgür Özel, "TBMM Grubu Kılıçdaroğlu'nun yetki alanında değil" diyor.

Bugünkü yazımda bu çarpık bakışa yer vermiştim. Özel, parti kültürünü paspas ediyor. Bu yüzden CHP'yi yönetemez zaten... Bu çarpık bakışa kimse prim vermez.

CHP Genel Merkezi, il kongrelerinde tüm adayların özgürce konuşması için bir genelge yayımlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.