Soylu, yaptığı yazılı açıklamada, çağın önemli problemlerinden olan "akran zorbalığının" benzerinin siyasette de yaşandığını belirtti.

"CHP'nin başında bir siyaset zorbası, belası var" değerlendirmesinde bulunan Soylu, CHP Genel Başkanı Özel'in "devlet yetkilileri ve siyasetçilere yönelik kaset iddiasına" ilişkin, "Bir fitne, bir riya ve bir yalan ancak bu kadar olabilir. Allah, bunların yalanlarından ve şerrinden bütün milleti korusun. Onunla el altından ilişki kuran da şerefsizdir; ama bunu ispat etmeyen de şerefsizdir." ifadelerine yer verdi.

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