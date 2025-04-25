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  • CHP, geleneksel 'kaset' taktiğiyle Soylu duvarına tosladı: İspat etmeyen...
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CHP, geleneksel 'kaset' taktiğiyle Soylu duvarına tosladı: İspat etmeyen...

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, CHP lideri Özgür Özel'in “devlet yetkililerine yönelik kaset” iddiasına sert tepki gösterdi. Soylu, “Bir fitne, bir riya ve bir yalan ancak bu kadar olabilir. Allah, bunların yalanlarından ve şerrinden bütün milleti korusun.' dedi.

AA25 Nisan 2025 Cuma 18:23 - Güncelleme:
CHP, geleneksel 'kaset' taktiğiyle Soylu duvarına tosladı: İspat etmeyen...
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Soylu, yaptığı yazılı açıklamada, çağın önemli problemlerinden olan "akran zorbalığının" benzerinin siyasette de yaşandığını belirtti.

"CHP'nin başında bir siyaset zorbası, belası var" değerlendirmesinde bulunan Soylu, CHP Genel Başkanı Özel'in "devlet yetkilileri ve siyasetçilere yönelik kaset iddiasına" ilişkin, "Bir fitne, bir riya ve bir yalan ancak bu kadar olabilir. Allah, bunların yalanlarından ve şerrinden bütün milleti korusun. Onunla el altından ilişki kuran da şerefsizdir; ama bunu ispat etmeyen de şerefsizdir." ifadelerine yer verdi.

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