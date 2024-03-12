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CHP Genel Başkanı Özel'den tuhaf çıkış: Alevilerin coşkusu Sünnilerden fazla

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı yayında Alevi-Sünni ayrımı yaptı. Tuhaf açıklamalarda bulunan Özel, 'Alevi yurttaşlardan aldığım alkışı, Sünni yurttaşlardan alamıyorum. Alevilerin coşkusu her zaman Sünni seçmenden fazla.' diye konuştu.

12 Mart 2024 Salı 07:37 - Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özel'den tuhaf çıkış: Alevilerin coşkusu Sünnilerden fazla
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Türkiye, 31 Mart'ta yerel seçimlere gitmeye hazırlanırken muhalefetteki kavga ve kaos artarak sürüyor. Tele1'de konuşan CHP lideri Özgür Özel, seçmenler arasında Alevi-Sünni ayrımı yaptı.

"ALEVİLERDEN DAHA ÇOK ALKIŞ ALIYORUM"

Tufaf açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Alevi yurttaşlardan aldığım alkışı, Sünni yurttaşlardan alamıyorum. Alevilerin coşkusu her zaman Sünni seçmenden fazla." dedi.

"BENİM ÖZEL KALEMİM ALEVİ"

Alevilerle arasının iyi olduğunu söyleyen Özel şunları dile getirdi:

"Geçmişteki Alevi oranıyla bugünkü Alevi oranında anlamlı bir fark olduğunu düşünmüyorum. En son mesela Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner, benim de avukatım. 31 yaşında bir genç arkadaşımız. İnanılmaz liyakatli ve Alevi bir arkadaşımız. Yani benim kendi avukatım benim özel kalemim, Alevi."

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