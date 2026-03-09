İSTANBUL 12°C / 4°C
9 Mart 2026 Pazartesi
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Güncel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İBB'deki yolsuzluk davasının ilk duruşmasının ardından yaptığı basın açıklamasında mahkeme heyetine yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

9 Mart 2026 Pazartesi 18:51
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülen 2025/318 esas sayılı dosyasının ilk duruşmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştur.

Söz konusu açıklamalarda, mahkeme heyetine yönelik ifadeler nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 125/1, 125/2, 125/3-a, 125/4 ve 125/5 maddeleri kapsamında hakaret suçunu oluşturabileceği değerlendirilen sözlere ilişkin olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.

Gelişmelere ilişkin süreç ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir."

