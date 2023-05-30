CHP Genel Merkezi önünde istifa sesleri! Kılıçdaroğlu'nu protesto ettiler

Çakır, CHP Genel Merkezi önünde yaptığı açıklamada, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun ardından Kılıçdaroğlu ve parti yönetiminin istifa etmesi gerektiğini savundu.

Erkan Çakır, şunları kaydetti:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' diyor. Ama asıl diktatör kendisidir. 13 yıldır partinin başından inmiyor. Bizi perişan etti. Muş'tan geldim, Kürt'üm ben. 'Ne mutlu Türk'üm.' diyebiliyorum. 'Varlığım Türk varlığına armağan olsun.' diyebiliyorum. Bunu Sezgin Tanrıkulu, Canan Kaftancıoğlu, Oğuz Kaan Salıcı diyebiliyor mu? Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini bunların elinden almak istiyoruz. Biz Deniz Baykal'ın dönemindeki CHP'yi özledik.

2010'da Sayın Cumhurbaşkanı Davos'a gitti. Deniz Baykal grup toplantısında 'Ülkemizin Başbakanı'na yapılan bu hakareti kabul etmiyoruz.' dedi ama şimdi ki CHP, onları destekliyor. Amerika'ya dönüyor, İngiltere'ye gidiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha seçim çalışmaları başlamadan önce İstanbul'u bırakmış, Trabzon'a, Rize'ye ve Şanlıurfa'ya gitmiş. İstanbul bir daha sana güvenip oy verir mi?"

CHP'de şu anda koltukta oturanların kendilerini desteklediğini ancak korktuklarını öne süren Çakır, "Hani Recep Tayyip Erdoğan diktatördü? Niye korkuyorsunuz? Çıkın meydana, elinizi vurun masaya. İstifa edeceksiniz. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını demiyoruz. Yönetim komple istifa edecek." dedi.