Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1 yıl geçici ihraç süresini tamamlayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 13 Haziran'da CHP'ye geri döndü. Başkan Özcan, partiye dönüşünün ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na değişim çağrısı yaptı. Bunun ardından Özcan, kesin ihraç talebiyle ikinci kez yüksek disiplin kuruluna sevk edildi. İkinci kez partiden ihraç istemi üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne 'değişim ve adalet yürüyüşü' başlattı. D-100 kara yolu üzerinden gerçekleştirilen yürüyüşte polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Sıcak hava sebebiyle her 5 kilometrelik yürüyüşün ardından mola verildi. Molalarda, yürüyüşe katılanlara karpuz ve su ikram edildi. 20 kilometrelik mesafenin yürünmesinin ardından, ilk gün Tekke Köyü mevkisinde sona erdi. Geceyi karavanda geçiren Özcan, sabahın erken saatlerinde kaldığı yerden yürüyüşe devam etti.

"DEĞİŞİM KAÇINILMAZ"

Mola noktasında açıklamalarda bulunan Başkan Özcan, "Dün büyük bir inançla başladık, kararlılıkla başladık. Bunun sonucunda da umutlu bir şekilde Ankara'ya giriş yapacağız. Zaten dün parti sözcüsünün açıklamalarında da değişiminden kaçınan, değişmemek için her şeyi yapan, koltuktan kalkmayı reddeden genel merkez yönetiminin ne kadar büyük panik içerisinde olduğunu gösteren açıklamalar. Tecrübeli bir siyasetçi olarak bunu söylüyorum. Dolayısıyla onların korktuğu gibi olacak. Değişim kaçınılmaz" dedi.

Açıklamanın ardından Başkan Özcan ve beraberindeki ekip, yürüyüşe devam etti.

YOLDA KALAN ARACI İTTİLER

Öte yandan, yürüyüşün 30'uncu kilometresinde yürüyüş yapan grubun yanından geçen bir otomobil arıza yaptı. Yürüyüşe katılan bir grup vatandaş tarafından otomobil yolun kenarına itildi. Yolda mahsur kalan kadın sürücüye yardım eden grup, daha sonra yürüyüşe devam etti.