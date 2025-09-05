İSTANBUL 29°C / 22°C
5 Eylül 2025 Cuma
  CHP, Gürsel Tekin'in ihracına bahane arıyor: Bir şeyler bulacağız
Güncel

CHP, Gürsel Tekin'in ihracına bahane arıyor: Bir şeyler bulacağız

CHP, mahkemenin İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirdiği Gürsel Tekin'i ihraç etmek için formül arıyor. Tekin'in eski açıklamaları incelenirken, bir Yüksek Disiplin Kurulu üyesi ihraca dayanağın ne olacağı sorusuna, 'Bakıyoruz, tüzüğün ilgili maddesiyle ilgili bir şeyler bulacağız.' cevabını verdi.

Yeni Şafak5 Eylül 2025 Cuma 08:02 - Güncelleme:
CHP, Gürsel Tekin'in ihracına bahane arıyor: Bir şeyler bulacağız
CHP, 38'inci Olağan İstanbul Kongresi'ndeki şaibe nedeniyle açılan davada mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin'i partiden ihraç etmek için formül arıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkeme kararının ardından Tekin'i ihraç ettiklerini söylemişti. Apar topar açıklanan ihraçtan sonra parti yönetimi Tekin'in savunmasını istedi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Bir Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi, Tekin'in partiden ihracına ilişkin dayanağın ne olacağı sorusuna, "Bakıyoruz, tüzüğün ilgili maddesiyle ilgili bir şeyler bulacağız" cevabını verdi.

ESKİ AÇIKLAMALARA MERCEK

Edinilen bilgilere göre, Genel Merkez'de hummalı bir çalışma başladı. Tekin'in geçmiş dönemlerde katıldığı programlar, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları incelemeye alındı. Parti içinde bir dönem aktif rol alan ve güncel yönetimi eleştiren Tekin'in bu paylaşımlarının, ihraca bahane edilmesi planlanıyor.

DİĞER 4 İSİM DE DİSİPLİNE

CHP, Tekin ile birlikte CHP İstanbul il yönetiminde görevlendirilen Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'ı da dün kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. Tedbirli sevk olduğu gerekçesiyle 5 partilinin de üyelikleri düşürüldü. Özel'in ihraç söylemi parti içi krizi büyüttü. Parti içinde bir kesim, ihraç sürecini "hukuki değil, siyasi tasfiye" olarak değerlendiriyor.

