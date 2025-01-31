Konak ilçesindeki Genel-İş Sendikası İzmir şubeleri hizmet binası önünde bir araya gelen izne çıkarılan işçiler ve sendika temsilcileri, üzerinde "haksız ve hukuksuz işten atılmalara izin vermeyeceğiz" yazılı pankart açtı, slogan attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, 7-8 Ocak'ta ücret ödemelerinde yaşanan gecikmenin düzeltilmesi için eylem yaptıklarını anımsattı.

Bu eylemlerden sonra İzmir Büyükşehir Belediyesinin sendikaya yönelik bazı uygulamalar yaptığını aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Sendikamızın örgütlü olduğu ESHOT Genel Müdürlüğü'ne ait olan 236 adet otobüs Belediye-İş Sendikasının örgütlü olduğu İZULAŞ AŞ'ye devretme işlemleri başlamıştır. Eyleme katılan işçilere tutanaklar tutularak disiplin süreci başlatılmıştır. İZENERJİ şirketinde çalışan 148 üyemiz, kendi rızası olmadan işveren tarafından belirsiz süreli ücretsiz izne çıkarılmışlardır. Ayrıca Kent Konseyi Müdürlüğü'nde çalışan 10 üyemiz 50 gün önce belirsiz süreli ücretsiz izne çıkarılmıştır. Bu uygulamalar yalnızca işçilerin haklarına değil, aynı zamanda Anayasa ile güvence altına alınmış temel özgürlüklere açık bir saldırıdır. Bu yapılanlar sendikal hak ve özgürlükleri engellemektir. Sosyal demokrat bir belediyeye yakışmayan tutum sendikamız açısından da kabul edilemezdir."

Gül, 158 işçinin 3 Şubat Pazartesi gününe kadar işlerine başlatılmamaları ve ESHOT'ta 236 otobüslerin devir işlemlerinin durdurulmaması durumunda eylemlere başlayacaklarını sözlerine ekledi.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da İzmir Büyükşehir Belediyesinin işçilerin ekmeğiyle oynadığını söyleyerek, "Biz 22 bin çalışanız, bizden aylık 100 liramızı kesin. Bu işçilere para ödeyemeyecek kadar küçüldüyseniz, zarar ediyorsanız biz kendi aylıklarımızdan 100'er lira kesip bu işçi arkadaşlarımızın çalışmasına, ekmeğimizi bölüşmeye varız. Siz buna var mısınız? 'Çok işçi var.' diyorlar. O zaman nisan ayından bugüne İZTARIM ve İZDOĞA'dan işten çıkarılan 400 kişi kabul edersek, bugün sadece İZENERJİ'de 1360 kişi 1 Nisan sonrası işe başlamış. 400 kişiyi yok sayarsak neden bin kişiyi işe aldınız? İşçi fazlası varsa neden bu kadar işçi aldınız?" diye konuştu.