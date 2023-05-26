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CHP-HDP ortaklığına tepki gösteren şehit babası: Bu vatanı seven PKK'lı hainlerin destek verdiğine oy veremez

Konyalı şehit babası Recep Mermer, HDP ile işbirliği yapan ve PKK'nın açıktan destek verdiği cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren seçmene seslendi. Şehit babası Mermer, 'Kimse vatan hainlerinden, din düşmanlarından yana olmasın. Bu vatanı sevenler, PKK'lı hainlerin destek verdiğine oy veremez. Bunların amacı ülkeyi yönetmek değil, vatanımızı PKK'ya hainlere teslim etmek. Bu işin vebali var bunu unutmasınlar.' dedi.

Sabah26 Mayıs 2023 Cuma 07:28 - Güncelleme:
CHP-HDP ortaklığına tepki gösteren şehit babası: Bu vatanı seven PKK'lı hainlerin destek verdiğine oy veremez
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Konyalı Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in (25), 2019'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Suriye'nin Azez bölgesindeki üsse PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği havan saldırısında şehit oldu. Baba Recep Mermer oğlunun şehit olduğunda üzerinde bulunan kıyafetini çerçeveletip evinin duvarına astı. Sabah'ın haberine göre, Bu kıyafetleri gösterip Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren seçmene seslenen Mermer, "Bu sizin evinizin duvarında olsa ne yaparsınız? Kimse vatan hainlerinden, din düşmanlarından yana olmasın. Bu vatanı sevenler, PKK'lı hainlerin destek verdiğine oy veremez. Bunların amacı ülkeyi yönetmek değil, vatanımızı PKK'ya hainlere teslim etmek. Bu işin vebali var bunu unutmasınlar" dedi.

ÇAKMA MİLLİYETÇİ

Kılıçdaroğlu'nun PKK'ya terör örgütü bile diyemediğini belirten Mermer, "Ben oğlumu bu vatanı, memleketi, insanımızı korusun diye askere yolladım. Rabbim bize şehit ailesi olmayı nasip etti. Ama bunlar ne yapıyor. Benim oğluma roket atan, mermi atan hainlerle bir oluyorlar. Kimse bunun vebalini ne bu dünyada ne de öbür dünyada veremez. Hele ki oy kaybedeceğim düşüncesiyle PKK'ya yıllardır terör örgütü diyemeyenlerin yatacak yeri bile yok. Kılıçdaroğlu şimdi çakma milliyetçilik yapıyor. Madem bu kadar milliyetçisiniz askerinize, polisinize sıkanlarla neden el sıkışıyorsunuz?" diye konuştu.

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