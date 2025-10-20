İSTANBUL 20°C / 10°C
  CHP ''husumet üretim merkezi''ne döndü... Ömer Çelik: Ahlaksız saldırıları lanetliyoruz
Güncel

CHP ''husumet üretim merkezi''ne döndü... Ömer Çelik: Ahlaksız saldırıları lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'CHP yönetimi artık kendilerini “siyasi parti” yöneticisi olmaktan çıkarmış, “husumet üretim merkezi” haline getirmiştir. Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz.' dedi.

20 Ekim 2025 Pazartesi 14:17
CHP ''husumet üretim merkezi''ne döndü... Ömer Çelik: Ahlaksız saldırıları lanetliyoruz
ABONE OL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden bazı CHP yöneticilerinin söylemlerine sert tepki gösterdi.

Çelik, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"HUSUMET ŞEBEKESİ" GİBİ HAREKET EDİYORLAR"

"CHP adına konuşanların ahlaktan yoksun söylemi, siyasetin ve demokrasinin tüm değerlerine saldırganlığa dönüşmüştür. CHP yöneticileri muhalefet yapma adına "husumet şebekesi" gibi hareket etmektedir. Bu husumet şebekesinin milletimizin kazanımlarına çökmesine müsaade etmeyeceğiz."

"TAVİZSİZ KARŞILIK VERECEĞİZ"

CHP yönetimi artık kendilerini "siyasi parti" yöneticisi olmaktan çıkarmış, "husumet üretim merkezi" haline getirmiştir. Bu husumet kadrosunun Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza ve partimize saldırılarını lanetliyoruz. Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz."

