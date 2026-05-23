Mahkemenin "Mutlak butlan" kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlık görevine getirilmesinin ardından partideki iç iktidar savaşları tam gaz devam ediyor.

Mutlak butlan itirazının reddedilmesiyle çözüm arayışına giren Özgür Özel ve ekibi CHP Genel Merkezi'nde kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi.

70 kişilik Parti Meclisi salonunda yapılan kapalı grup toplantısına 138 CHP'li milletvekilinden yaklaşık 80'ninin katılmadığı öğrenildi.

Vekiller arasında yapılan seçimde Özgür Özel, 38. Kurultay öncesinde yürüttüğü CHP Grup Başkanlığı'na seçildi.

Bu ihtilaflı kararın Özel ve ekibinin mutlak butlanı tanıdığını ve yeni duruma göre pozisyon aldığını gösterdiği yorumları yapıldı. Özel'in hukuken genel başkan olmadığını tescil ettirdiği ifade edildi.