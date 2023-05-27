CHP içerisinde büyük kaosun ayak sesleri! 24 vekil gizlice görüştü

HDP destekli 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, manipülatif anketler ve algı girişimleri ile birlikte girdiği 14 Mayıs Genel Seçimleri'nden büyük bir hezimetle ayrıldı. Üstelik Genel Başkanı olduğu CHP de Meclis'teki mevcut gücünün de gerisine düştü.

Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu sağlarken beklediği milletvekili sayısına ulaşamayan CHP, üstüne üstlük TBMM'ye taşıdığı 40 vekili ise yüzde 1'lik bile oy desteği olmadığı dile getirilen Saadet, Gelecek, Deva ve Demokrat Parti'ye kaptırdı.

CHP'DE KILIÇLAR ÇEKİLİYOR!

İşte bu süreç CHP'de kılıçların bir kez daha çekilmesine neden oldu. Bir kısım CHP'li cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimlerinde gelmesi beklenen mağlubiyetle birlikte ise tam anlamıyla kazan kaldıracak.

Seçim süreci boyunca FETÖ ve PKK'nın açık desteğini alan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun stratejisi CHP içerisindeki Atatürkçüleri de rahatsız etti. Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'a giden süreçte terör suçlusu Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması ve yerel yönetimlere özerklik verilmesinden, FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine iltisakları nedeniyle KHK'larla kamu görevlerinden ihraç edilenlerin görevlerine iadesine kadar tepkilere neden olan pek çok vaatte bulunmuştu.

FETÖ VE PKK'DAN KILIÇDAROĞLU'NA AÇIK DESTEK

FETÖ'cüler ve PKK'lılar birbiri ardına Kılıçdaroğlu'na destek çağrıları yapmıştı. Kandil'deki terör örgütü elebaşları Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan gibi terör ele başları ümitlerini Kılıçdaroğlu'na bağlamış ve Kılıçdaroğlu için defalarca destek açıklamaları ve çağrıları yapmıştı. HDP mitinglerinde pervasızca "İmralı'nın kapılarını kıracağız", "Bu yıl Öcalan'ın özgürlük yılı olacak" gibi ifadeler kullanılmıştı. Bu gelişmelerden CHP'deki Atatürkçülerin rahatsız olduğu biliniyordu ancak gerekli ortamın oluşması bekleniyordu.

MİLLETVEKİLİ LİSTELERİ TEPKİ TOPLADI

CHP içerisinde tartışmalara neden olan diğer bir mesele ise seçimler öncesi hazırlanan milletvekili listeleri oldu. "Kemalizm ırkçılıktır" ve "CHP tasfiye edilmeli" gibi ifadeleri ile tepki toplayan FETÖ'cü Taraf Gazetesi yazarı Yüksel Taşkın'ın İzmir 1. Bölge 1. sıradan ve Sadullah Ergin'in Ankara 1. Bölge 4. sıradan milletvekili yapılmaları, parti içindeki tansiyonu iyice yükseltti. Oyları toplamı yüzde 1 bile etmeyen 7'li koalisyonun küçük ortakları Deva, Gelecek ve Saadet gibi partilere bol keseden milletvekilliği dağıtılması, CHP'nin milletvekili sayısının iyice erimesi ve parti içindeki Atatürkçülere listelerde yer verilmemesi ise parti içi muhalefetin harekete geçmesine neden oldu. Son olarak Deva Partisi'nden "5 milletvekili daha verin, mecliste grup kuralım" teklifi yapılması, bardağı taşıran son damla oldu.

24 VEKİL KAZAN KALDIRIYOR

Edinilen bilgilere göre, CHP içerisinden 24 Atatürkçü milletvekili geçtiğimiz hafta içerisinde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yakın bazı kişilerle görüşme gerçekleştirdi. Hatta bu milletvekillerinden bazılarıyla Muharrem İnce'nin bizzat görüştüğü öğrenildi. Doğu Anadolu'daki bir ilden milletvekili seçilen ve aynı zamanda önemli bir iş adamı olan bir CHP'linin organize ettiği bu grubun 28 Mayıs seçimi sonrası önümüzdeki hafta bir deklarasyon yayınlaması bekleniyor.

MUHARREM İNCE'DEN TWİTTER ÜZERİNDEN MESAJ!

Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldıracak CHP'li Atatürkçülerin yayınlayacakları deklarasyonla Muharrem İnce'ye "Partiye geri dön" çağrısı yaparak CHP'nin başına geçmesini istemeleri bekleniyor. Muharrem İnce'nin Twitter'da 26 Mayıs'ta yaptığı "Terör örgütlerinin hain planlarına karşı dik durduk, boyun eğmedik. Herkesi üçüncü yola; Akla, Adalete ve Ahlaka çağırdık, fettan sesimizi kıstı, duyulmadık. Vazgeçtik mi? Asla! Pazartesi günü üzerimizi çırpıp yeniden başlıyor, 'İçimizde Cumhuriyetin neşesi' ile yollara düşüyoruz" şeklindeki paylaşımın da bu çağrıya hazırlık olduğu belirtiliyor.