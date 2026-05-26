Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) "mutlak butlan" kararı sonrası polis tahliye için CHP Genel Merkez'ine girdi. Genel Merkez önündeki CHP'liler polislere müdahale edip, saldırıda bulundu.

Yaşanan gerginliğin ardından Özgür Özel ve ekibi genel merkezden ayrıldı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI GERİ ALINDI

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi, partinin il ve ilçe teşkilatları da dahil tüm sosyal medya hesaplarının yönetimini devralmaya başladı.

Bunun üzerine Özel destekçisi olan il ve ilçe teşkilatları yeni hesaplar açtı.

