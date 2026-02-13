İSTANBUL 16°C / 9°C
Güncel

CHP ikiyüzlülüğü! Kürsüde yumruk, arka kapıda ''börekli'' ziyaret

TBMM Genel Kurulu, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yemin töreninde CHP'nin ikiyüzlülüğüne sahne oldu. Kürsüde yemini sabote eden CHP grubunun, kuliste iki bakanı tebrik edip el sıkıştığı ortaya çıktı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın Bakan Gürlek ile oturduğu, börek yenip çayların içildiği ifade edildi.

13 Şubat 2026 Cuma 08:53
CHP ikiyüzlülüğü! Kürsüde yumruk, arka kapıda ''börekli'' ziyaret
Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin TBMM'deki yemin töreni öncesi yaşanan kavganın perde arkası aralanıyor.

Bakan Gürlek'in yemin etmesini engellemek için kürsüyü işgal etmeye kalkışan CHP milletvekilleri ile AK Parti milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

ARKADA BÖREKLİ ZİYARET, ÖNDE KÜRSÜ İŞGALİ

TGRT Haber yayınında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın Meclis'te bulunan arka odaların birinde Adalet Bakanı Akın Gürlek ile oturduğunu ifade eden gazeteci Gürkan Hacır, "Ali Mahir Başarır ile Akın Gürlek arkada oturmuş, börek yenmiş, çaylar içilmiş. Ön tarafta ise Mahmut Tanal o darbelere maruz kalmış. Hem arka kapıdan diplomasi yürüteceksiniz, hem ön kapıda kıyasıya kavga edeceksiniz." dedi.

BAŞARIR'DAN TOKALAŞTIM SÖZLERİ

Bakan Gürlek ile yemin töreni öncesi görüştüğünü dün katıldığı bir televizyon programında açıkça ifade eden Başarır "Abdülhamit Bey (AKP Grup Başkanvekili) beni aradı. Görüşmemiz lazım dedi. Çünkü bir gerginlik var. Gittik, bir baktık, herkes orada. Birbiri ile el sıkıştı. Hatta ben Bakan'a (Akın Gürlek) dedim ki, 'Sizin için zor bir gün olacak' dedim. Herkesle el sıkıştık" sözlerini kullandı.

