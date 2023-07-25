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CHP İl Başkanlığı önünde Kaftancıoğlu'na protesto! ''Adalet istiyoruz''

CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun Sultangazi'deki delege seçimlerinin sonucuna müdahale ettiğini iddia eden bazı partililer, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde durumu protesto etti.

AA25 Temmuz 2023 Salı 01:39 - Güncelleme:
CHP İl Başkanlığı önünde Kaftancıoğlu'na protesto! ''Adalet istiyoruz''
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Akşam saatlerinde Sultangazi Yunusemre Mahallesi'nden Sarıyer'deki İl Başkanlığı binası önüne gelen partililer, "Atanmış değil seçilmiş başkan istiyoruz", "Adalet istiyoruz", "Hak, hukuk, adalet" sloganları atarak Kaftancıoğlu ile görüşmek istedi.

Gruptakilerin talebi üzerine onlarla görüşen Kaftancıoğlu, Yunusemre Mahallesi'ndeki delege seçimlerinde hiçbir müdahalenin olmadığını savunarak sonuçların yarın resmileşeceğini söyledi.

Kaftancıoğlu ile görüşen partililer kısa bir süre sonra CHP İstanbul İl Başkanlığı önünden ayrıldı.

- OYLAR 8 KEZ SAYILDI

Sultangazi Yunusemre Mahallesi'nde, 16 Temmuz'da yapılan delege seçiminde yarışan "Mavi Liste" adayı Belgin Karadağ Poyraz 571, "Beyaz Liste" adayı Kemal Avseren 570 oy aldı.

İtirazlar üzerine oylar 8 kez sayıldı, sonuçlar değişmedi.

"Beyaz Liste" adayı Kemal Avseren de tutanakla konuyu CHP İl Başkanlığına taşıdı.

CHP İstanbul İl Seçim Komisyonundan delege seçimlerinin iptal edilmesi veya tekrarlanmasına yönelik kararın çıkacağını iddia eden "Mavi Liste" adayı Poyraz'ı destekleyen partililer, seçim sonuçlarına müdahale edildiğini öne sürdü.

Partililer, Sarıyer'deki İl Başkanlığı önünde seçimlere müdahale ettiği gerekçesiyle Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi.

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