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  • CHP İl Başkanlığı önündeki silah sesleriyle ilgili 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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CHP İl Başkanlığı önündeki silah sesleriyle ilgili 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

IHA11 Nisan 2023 Salı 10:09 - Güncelleme:
CHP İl Başkanlığı önündeki silah sesleriyle ilgili 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı binasının da olduğu caddeden 6 Nisan tarihinde silah sesleri yükselmiş, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan silahla ateş edildiği ve yol kenarında 9 milimetre çapında 2 adet kovan bulunduğu öğrenilmişti. Konuya ilişkin 4 şüpheli Esenyurt'da yakalanmış, 1 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti.

EYLEMİN CHP İL BİNASINA YÖNELİK OLMADIĞI BELİRTİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, olay günü sağ ön yolcu koltuğunda oturan şüpheli E.D.'nin sosyal medya üzerinden canlı yayın açtığı ve farklı hesaplardan yapılan olumsuz yorumlar üzerine sinirlenerek rastgele havaya doğru ateş etmeye başladığı öğrenilmiş, soruşturma çerçevesinde, aracın tesadüfen CHP İl binasının önünden ilerlediği, şüpheli E.D.'nin havaya ateş etme eyleminin ise daha öncesinden başladığı ve eyleminin CHP il binasına yönelik olmadığı belirtilmişti.

3 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL TALEBİ

Konuya ilişkin yakalanan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheliler F.E.E. , A.P. ile B.Ö., savcılıktaki ifadelerinin ardından adli kontrol talebi ile nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

ATEŞ EDEN FİRARİ ŞÜPHELİYE TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA TALEBİ

Öte yandan havaya ateş etme eylemini gerçekleştiren ve tüm aramalara rağmen yakalanamayan şüpheli E.D. hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi. Ayrıca olay sırasında araç içerisinde bulunmayan fakat gözaltında olan A.Ö. ise Savcılıktan serbest bırakıldı.

3 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Savcılıktaki ifadelerinin ardından 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

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