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  • CHP ile DEM Parti arasındaki 'Kandil uzlaşısı' bir ilde daha deşifre oldu
Güncel

CHP ile DEM Parti arasındaki 'Kandil uzlaşısı' bir ilde daha deşifre oldu

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile CHP arasındaki Kandil destekli 'kent uzlaşısı' İstanbul dışında bir ilde daha deşifre oldu. DEM Parti, İzmit'te CHP'nin adayını desteklediğini açıkladı. DEM Parti Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan, 'Muhalefete kaybettirmek istemiyoruz' sözleriyle CHP ile DEM Parti arasındaki gizli ittifakı bir kez daha tescilledi.

27 Şubat 2024 Salı 11:57 - Güncelleme:
CHP ile DEM Parti arasındaki 'Kandil uzlaşısı' bir ilde daha deşifre oldu
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Yerel seçime sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partisi ile PKK'nın siyasi uzatışı DEM Parti arasındaki ittifak iyice gün yüzüne çıktı. Adaylık pazarlığında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için eş başkan adayı çıkartarak vites yükselten DEM, Kandil'den gelen talimat sonrası geri adım attı. Üstü kapalı bir şekilde Ekrem İmamoğlu'na destek veren DEM ile CHP arasında kent uzlaşısı altında ittifak çalışmaları hızlandı.

İstanbul Esenyurt'ta kendi ayını çeken CHP, DEM Parti adayını desteklediğini açıkladı. Kandil ittifakı bununla sınırlı kalmadı. Mersin'in Akdeniz ilçesi'nde de CHP adayını çektiğini açıkladı. DEM Parti'nin başkan adaylarının yaptığı mitingde, bebek katili Öcalan'ı öven sloganların atılması CHP'li seçmenin de tepkisine yol açtı.

Özgür Özel'in 'Görüşmeler açık ve şeffaf olacak' dediği kirli ittifakta yeni bir gelişme yaşandı. DEM Parti, İzmit Belediye Başkan adayı Avukat Gencer Demirkaya'nın adaylığını çektiğini açıkladı. Yerel seçimde CHP'nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet'i destekleyeceklerini vurguladı. CHP ve DEM Parti arasında İzmit için 2019 seçimlerinde de benzer bir ittifak yaşanmıştı.

İzmit'in mevcut belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP'de yaşanan tartışmaların ardından önce adaylıktan çekildiği bilgisini paylaşmıştı. Yapılan ittifak görüşmeleri sonrası Hürriyet daha sonra yeniden aday olduğunu açıkladı.

DEM Parti Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan, açık açık CHP'ye destek verdiklerini belirterek "İzmit adayımız çekildi. Biz muhalefete kaybettirmek istemiyoruz. Muhalefete kaybettirmemek adına almış olduğumuz bir karar. Tamamen kent uzlaşısı kapsamında yaptığımız değerlendirmenin bir sonucu" diyerek Kandil ittifakını doğruladı.

  • DEM Parti
  • Kandil Uzlaşısı

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