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  • CHP ile DEM'in ortak 'kayyum' çıkışına tepki: Atatürk'ün partisi değil Demirtaş'ın yamağısınız
Güncel

CHP ile DEM'in ortak 'kayyum' çıkışına tepki: Atatürk'ün partisi değil Demirtaş'ın yamağısınız

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın, görevden alınması sonrası DEM Parti ile CHP'den gelen 'ortak tepkiler' dikkat çekti. Katıldığı yayında bugünkü CHP yöneticilerinin utanmadan 'Atatürk'ün partisiyiz' dediklerini vurgulayan Gazeteci Nedim Şener, 'CHP, Atatürk'ün partisi değil Demirtaş'ın yamağı. Siz PKK-DEM iş birlikçisiniz. PKK-DEM'ciler, kayyum atamaya hangi unsurlarla karşı çıkıyorsa siz de aynı unsurlarla aynı söylemlerle karşı çıkıyorsunuz.' ifadelerini kullandı.

4 Haziran 2024 Salı 08:02 - Güncelleme:
CHP ile DEM'in ortak 'kayyum' çıkışına tepki: Atatürk'ün partisi değil Demirtaş'ın yamağısınız
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İçişleri Bakanlığı, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince görevden uzaklaştırıldığını, Hakkari Valisi Ali Çelik'in, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi.

"BU OYUNU İLK VAN'DA OYNADILAR"

TVNET yayınında konuşan Gazeteci Nedim Şener, CHP ve DEM Parti'den gelen ortak tepkilere dikkat çekti. 31 Mart seçimleri sonrası Van'da belediye başkanına 'mazbata verilmediği' iddiaları sonrası yaşananları örnek gösteren Şener, "Bu oyun nerede oynadılar? Bunun provasını nerede yaptılar? Van'da. Belediye başkanının memnun hakları kullanamayacağı yasa ile belliyken usulsüz bir karar çıkartarak o adliyede bir alavere dalavere yaptılar. Çıkartarak sözüm ona memnun hakları geri kazandırttılar. Oysa tamamen yasa dışı." diye konuştu.

CHP-DEM İŞ BİRLİĞİNE TEPKİ: BUGÜNLERİN PROVASINI YAPTILAR

DEM'lilerin o olayın üzerinden Van başta olmak üzere Türkiye'nin birçok il, ilçesinde sokaklara dökülmelerine işaret eden Şener, "İşte onun provasıydı bu. Bugünlerin provası. O şunu istiyor. CHP zannediyor ki bu süreci bu üç yıllık süreci nasıl olsa biz yerel seçimlerde bunların desteğini aldık. 2028'de dört dala bunlarla gideceğiz. Anketlerde de zaten biz iyi görünüyoruz. Ne güzel bir de yumuşama yumuşama falan filan. Öyle yok. Bak bunun işaretini verdiler. Daha seçim gecesi Meral Danış Beşiktaş ne dedi? O oylar böyle kendini zannetmesin. Bunun bir karşılığı var. Talepleri var. İşte şimdi o aşamaya geldik." ifadelerini kullandı.

"KAVALA, DEMİRTAŞ, KAYYUM HUKUKİ DEĞİLMİŞ! NE HUKUKİ? NE VERELİM AĞABEYİME?"

CHP tabanının DEM Parti eksenine savrulduğunu belirten Şener, "Hiç sesini çıkarmıyorlar. Çıkmış bugün Özgür Özel, 'yok biz kayyuma karşıyız. Hukuk değil' diyor. Hukuki değilmiş... Arkadaş Osman Kavala davası hukuki değil. Demirtaş ceza alıyor, hukuki değil. Kayyum atanıyor, hukuki değil. Ne hukuki? Ne istersiniz? Ne vereyim ağabeyime?" tepkisini gösterdi.

"CHP, ATATÜRK'ÜN PARTİSİ DEĞİL DEMİRTAŞ'IN YAMAĞI"

Bugünkü CHP yöneticilerinin utanmadan 'Atatürk'ün partisiyiz' dediklerini vurgulayan Şener, "Bu parti öyle kuruldu da siz öyle değilsiniz ki! Siz, Selahattin Demirtaş'ın yamağısınız. Siz PKK-DEM iş birlikçisiniz. Siz parti tabanını bile çevirdiniz onlara. Örgüt yönetimini ona çevirdiniz. PKK-DEM'ciler, kayyum atamaya hangi unsurlarla karşı çıkıyorsa siz de aynı unsurlarla aynı söylemlerle karşı çıkıyorsunuz. Ne farkınız kaldı?" diyerek sözlerini noktaladı.

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