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  • CHP ile DEVA Partisi arasında büyük kriz! Bir tepki daha: Ahlaken problemli
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CHP ile DEVA Partisi arasında büyük kriz! Bir tepki daha: Ahlaken problemli

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, partisinin ilçe başkanlarıyla gizlice görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ciddi bir güven bunalımına neden olduğunu ifade etti. “CHP teşkilatlarına da bunu izah etmeleri gerekiyor” diyen Yeneroğlu, 'Ahlaken çok problemli bir şey bu.' diye konuştu.

27 Ekim 2023 Cuma 08:34 - Güncelleme:
CHP ile DEVA Partisi arasında büyük kriz! Bir tepki daha: Ahlaken problemli
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, DEVA Partisi'nin İstanbul'daki 13 ilçe başkanıyla gizlice görüşmesine DEVA'dan tepkiler dinmedi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, canlı yayında olduğunu unutarak 'off the record' kaydıyla, "bir siyasi partinin genel başkanı başka partinin ilçe başkanlarını transfere ikna etmeye çalışıyor. Türk siyasi tarihinde başka örneği var mıdır bunun bilmiyorum" dedi.

Gazeteci Bahar Feyzan'a konuşan Yeneroğlu, durumun CHP açısından 'garip' olduğunu belirterek şunları söyledi: Kemal Bey ve CHP'nin bunu izah etmesi lazım. Gürsel Tekin, ziyaret öncesinde yerel düzeyde ittifak cümleleri kurmuş. Ahlaken çok problemli bir şey bu. Çok şaşırtıcı bir durum. Kemal Bey ciddi bir güven bunalımına sebebiyet verdi. CHP teşkilatlarına da bunu izah etmeleri gerekiyor.

Kılıçdaroğlu ile görüşmenin ardından partiden istifa eden ve CHP'ye katılacakları iddia edilen 13 ilçe başkanından Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman ise, Kılıçdaroğlu ile görüşmesini ilginç bir ifadeyle anlattı.

'DÜNYA SAVAŞINI KONUŞTUK!'

Kahriman, "Ülkenin geleceğiyle ilgili ne olur ne biter, 3. Dünya Savaşı olur mu, olmaz mı? Bunların değerlendirmesini yaptık" diye konuştu. Kahriman, Kılıçdaroğlu ile görüşmelerinin nedenini de, "Cumhurbaşkanı adayı olmuş, ana muhalefetin genel başkanı. Fikirleri bizim için çok önemli. Şirket merkezimize geldi, sağ olsun. Kılıçdaroğlu'nun ekibinde Mustafa Sarıgül, Gürsel Tekin vardı" sözleriyle anlattı.

'BİLMİYORDUK, ÜZÜLDÜK'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise görüşmeyle ilgili şunları söyledi: "İlçe başkanlarının bir süredir ayrılma hazırlığı içinde olduğunu biliyorduk. Ancak İstanbul'da Kılıçdaroğlu'yla ve başka CHP'li yetkililerle ilçe başkanlarımızın bir araya geleceğiyle ilgili bir bilgimiz yoktu. İlk önce dedik bu haber doğru değildir, doğruysa dedik üzüldük."

İMAMOĞLU KURULTAYDA DİVAN BAŞKANI

Kılıçdaroğlu, Çankaya Ahlatlıbel tesislerinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun, 4-5 Kasım'da yapılacak kurultay için divan başkanlığı önerisi götürdüğü İmamoğlu, teklifi kabul etti.

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