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  • CHP ve İYİ Parti arasında ipler gerildi: ''Kirli pazarlık'' tartışması
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CHP ve İYİ Parti arasında ipler gerildi: ''Kirli pazarlık'' tartışması

Denizli'de belediye bünyesindeki Ulaşım A.Ş Genel Müdürlüğüne eski İYİ Partili ismin getirilmesi CHP ile İYİ Parti'nin arasını gerdi. CHP tarafından 'liyakat ve donanım' tartışmalarına neden olan söz konusu atama, İYİ Parti cephesinde 'kirli pazarlık' olarak nitelendirildi.

IHA17 Mayıs 2025 Cumartesi 15:36 - Güncelleme:
CHP ve İYİ Parti arasında ipler gerildi: ''Kirli pazarlık'' tartışması
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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu tarafından 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası göreve getirilen ve uzun yıllar İl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yapmış emekli Emniyet Müdürü Mithat Tüzüner, sessiz sedasız görevinden alınırken, yerine ise geçmişte İYİ Parti'de siyaset yapmış Mehmet Ertuğrul Gökçe getirilmişti.

Yaşanan bu ani görev değişimi hem CHP hem de İYİ Parti tarafından tepkiyle karşılandı. CHP tarafından "liyakat yok sayıldı" eleştirilerine neden olan atama, sosyal medyada "Partinin içindeki liyakatli ve alanında yetkin isimler göz ardı edilip, kamuoyunun tanımadığı bir ismin kritik bir pozisyona getirilmesi asla kabul edilemez. Bu kişinin bu görevdeki yetkinliği nedir? Bu kadar stratejik ve karmaşık bir kurumun başına getirilecek isim gerçekten de bu muydu? Liyakat ve teknik donanım bir kenara mı bırakıldı? Çok mu arandı bu isim?" yorumlarına neden oldu.

"KİRLİ PAZARLIK"

İYİ Parti'nin siyasi tartışma ortamına çekilmek istendiğini savunan Denizli İl Başkanı Süleyman Semerci, Mehmet Ertuğrul Gökçe'nin atamasına ilişkin yapılan haber ve yorumlara; "Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'ye ataması yapılan şahsın partimizle bir bağı bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu atamanın partimizle uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur. Adı geçen şahıs, 12 Şubat 2024 tarihinde partimizden kendi isteğiyle/e-devlet üzerinden istifa etmiş, 31 Mart seçimlerinde de yakın çevresiyle birlikte CHP adına çalışmış, 'Kent Uzlaşısı' içinde yer almıştır. Dolayısıyla yapılan bu atama bizim için sürpriz olmamış, o dönem yapılan şahsi menfaat içeren kirli pazarlıkların sonucunda gerçekleşmiştir. Yine bu atamadan anlaşılmıştır ki o günlerde verilen sözlere ve yapılan anlaşmalara bağlı olarak bu tür liyakat içermeyen atamaların devamı gelecektir. İYİ Parti'nin Büyük Türk Milleti dışında hiçbir parti, kişi veya kurumlarla İttifakı yoktur. İttifakımız sadece Büyük Türk Milleti'yledir. Tüm İYİ Partililerin ve halkımızın; İYİ Parti'nin yetkili organları dışında yapılan haber ve yorumlara itibar etmemelerini rica ederim. Yapılan atamanın değerlendirmesini Denizli halkının vicdanına bırakıyor, saygılar sunuyorum" şeklinde cevap verdi.

  • Denizli Ulaşım AŞ
  • CHP liyakat
  • İYİ Parti pazarlık

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