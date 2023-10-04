CHP ile Yeşil Sol'dan Meclis'te LGBT ittifakı

CHP, Yeşil Sol Parti, TİP ve EMEP partileri, LGBT propagandası için Meclis'te buluştu. Milletvekilleri tarafından yapılan ortak basın toplantısında, anayasada yapılacak başörtüsü değişikliğine ve aileyi koruyacak maddelere karşı olunduğu belirtilerek, LGBT savunuldu. CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, yeni anayasa tartışmalarında hedefin 6284 sayılı Kanun ile Türk Medeni Kanunu olduğunu ileri sürerek, "Bu kanun kırmızı çizgimizdir, asla dokundurtmayacağız" dedi.

Eşik Gönüllüsü Avukat Hülya Gülbahar, "Anayasa değişikliğine karşı çıkacağız. LGBT evlilikleri önlemek adı altında erkek çok eşliliğinin önü açılmak isteniyor. 'LGBT evliliklerini engelleyeceğiz' diyerek bütün bir topluma LGBT varoluşuna karşı en temel insan haklarına aykırı şekilde nefret suçu işlenmekte. Bu birlikteliği güçlendireceğiz" diye konuştu. EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ise "Bu çatı altında LGBT ve kadın haklarını yok etmeye yemin etmişlere karşı buradayız. Kimse LGBT ve kadın haklarını tartışmaya açabileceğini düşünmesin" ifadelerini kullandı. Toplantıda TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya da yer aldı.

KADIN HAKLARI İDEOLOJİ APARATI DEĞİLDİR

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Meclis'te CHP ve HDP'lilerin ağırladığı platformun yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Keşir, yaptığı yazılı açıklamada, bugün kadın temsil oranının Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesinde olduğu Gazi Meclis'te "kadın hakları savunucusu olduğunu ifade eden bir grubun" açıklama yaptığını belirtti. Grubun açıklamasında, Anayasa'ya "kadın-erkek eşittir" hükmünü ekleyen, Medeni Kanun'da eşlerin eşitliğine vurgu yapan, "eşit işe eşit ücret" ilkesini kanunlaştıran AK Parti'nin, "kazanılmış haklara göz diktiğinin" söylendiğini aktaran Keşir, "Siz nerede yaşıyorsunuz, elinize 50 yıl evvel tutuşturulan metinleri mi okuyorsunuz hala? Bıktık sizin tutarsız, bağnaz ezberlerinizden" değerlendirmesini yaptı. Keşir şöyle devam etti: "Kadın hakları hiçbir ideolojinin aparatı değildir, olamaz. Bugün yükseköğrenimde ve kız öğrenci oranı yüzde 50'yi aştı. Kamuda kadın istihdam oranı yüzde 40'ı aştı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez TBMM'de kadın temsil oranı yüzde 19,83'e ulaştı. Siz görseniz de görmeseniz de bunları ve daha pek çok düzenlemeyi biz yaptık. Siz görseniz de görmeseniz de bunları ve daha pek çok düzenlemeyi biz yaptık. Anayasa'da aile kurumuna yönelik düzenleme çalışmasına LGBT penceresinden bakarak zihninizde kurduğunuz sefil kurgularınızla sizi baş başa bırakıyorum."