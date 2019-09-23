Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetinin CHP ve İP yetkilileriyle gizli görüşmesine tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "CHP, IMF heyetiyle görüşmeyi neden gizli kapaklı yapıyor? 'Neden gizli tutuldu? CHP'ye gelecek için rol mü biçiliyor?'"şeklinde konuştu.

- "CHP Mİ IMF'YE DANIŞMANLIK YAPIYOR, IMF Mİ CHP'YE"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, IMF ile görüşmesine sert tepki göstermiş, 'Bu hükümet eninde sonunda IMF'ye gidecek' diye eleştiride bulunuyorlar, ondan sonra da gidip saklı bir şekilde IMF yetkilileri ile görüşüyorlar. Burada çifte standart var. Bir de kendileri açısından yine tutarsız bir durum var.'' ifadelerini kullanmıştı