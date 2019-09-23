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AK Parti Grup Başkanvekili Muş: CHP, IMF heyetiyle görüşmeyi neden gizli kapaklı yapıyor?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 'CHP, IMF heyetiyle görüşmeyi neden gizli kapaklı yapıyor?' dedi.

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Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetinin CHP ve İP yetkilileriyle gizli görüşmesine tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "CHP, IMF heyetiyle görüşmeyi neden gizli kapaklı yapıyor? 'Neden gizli tutuldu? CHP'ye gelecek için rol mü biçiliyor?'"şeklinde konuştu.

 
- "CHP Mİ IMF'YE DANIŞMANLIK YAPIYOR, IMF Mİ CHP'YE"
 
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, IMF ile görüşmesine sert tepki göstermiş, 'Bu hükümet eninde sonunda IMF'ye gidecek' diye eleştiride bulunuyorlar, ondan sonra da gidip saklı bir şekilde IMF yetkilileri ile görüşüyorlar. Burada çifte standart var. Bir de kendileri açısından yine tutarsız bir durum var.'' ifadelerini kullanmıştı
 
Çelik, 31 Mart seçimlerinden önce CHP'nin hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren bir tutum içerisine girdiğini belirterek, şunları kaydetmişti: "Ama şimdi görüyoruz ki bu tip gizli saklı görüşmeleri kendileri yapıyorlar. Tabii anormal olan şey şu; iktidar partisi değiller, herhangi bir şekilde Türkiye'yi yönetme sorumlulukları yok. Dolayısıyla ne görüştüklerini açıklamaları kendilerinin bileceği bir iş. Garip olan da CHP'nin ekonomi ile ilgili eleştirilerine IMF yetkilileri mi danışmanlık yapıyor, CHP'liler mi IMF'ye danışmanlık yapıyor, hatlar karışmış durumda."
 

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