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CHP'de ipler gerildi! İzmir'de 3'lü çatlak

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ‘kavga istemiyorum’ dese de, kurultay süreci öncesinde İzmir teşkilatında ipler gerildi. Tuncay Özkan, Tunç Soyer ve Aziz Kocaoğlu, il başkanı adayının belirlenmesinde üç cepheye ayrıldı.

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CHP’de olağan kurultay süreci 8 Kasım’da mahalli delege seçimleriyle başlıyor. Kulislerde Ankara ve İstanbul’daki mevcut başkanların adaylıklarının sağlamda olduğu konuşulurken başını İzmir’in çektiği diğer illerde ise aday konusunda ipler gerildi. İzmir’deki kavganın odağındaki isim ise bir önceki kurultayda Aziz Kocaoğlu’yla gerilen Tuncay Özkan oldu. 2020’nin ilk aylarında yapılacak olan kurultayda Özkan’ın karşı çıktığı Deniz Yücel ile güçlerini birleştirmesi İzmirli CHP’lileri rahatsız etti. 
 
ÖZKAN ANKARA’YA GİTTİ
 
Kılıçdaroğlu’nun “Kurultaylara tek adayla gidilecek” çıkışından sonra İzmir Milletvekili Ednan Arslan ile Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin’i de yanına alan Özkan, Ankara’ya gitti. Deniz Yücel’in tek aday yapılması için Kılıçdaroğlu’yla görüşen Özkan’a İzmirli delegeler tepki göstererek 7 maddelik bildiri yayımladı. Bu bildiriyi sosyal medya hesaplarından da paylaşan CHP’liler, Özkan ve Yücel’e tepki gösterdi.    
 
KOCAOĞLU DA DEVREDE 
 
Akşam'ın haberine göre, Özkan’ın delegelere “Deniz Yücel çok tecrübe kazandı. Hem Genel Başkan da destekliyor. Sizler de destek verin” dediği iddia edilirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çoğu ilçe ve belediye başkanlarıyla birlikte daha önce milletvekili adayı da olan Devrim Barış Çelik’i destekleyecekleri idda edildi. Eski İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun ise tabanda karşılığı olan bir ismi sürpriz şekilde aday olarak ortaya koyup destekleyeceği de iddia edildi.
 
Özkan’a sadece Konak ve Narlıdere Belediye başkanları destek veriyor. Diğer belediye ve ilçe başkanları Soyer’in işaret edeceği adayı destekleyeceklerini belirtti. 
 
KILIÇDAROĞLU GERİ ADIM ATTI
 
Bir grup gazeteciyle buluşan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, il ve ilçe kongrelerinde tek aday olacağına ilişkin tartışmalarda geri adım attı. Kılıçdaroğlu, “İlla tek aday olacak diye bir kuralımız yok. İki aday da, beş aday da olur. Ama kavga asla. Kim kavga ederse o partiden ayrılmak zorundadır. Biz onu partide tutmayız” dedi.

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