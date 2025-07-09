CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, emniyette ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığının son seçiminde, "seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında verilen talimat sonrası Çelik, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelerek ifade verdi.
Çelik, yaklaşık 2 saat süren işlemlerin ardından Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesi önünde yaptığı açıklamada, tutuklu bir kişinin partisinin il kongresine yönelik beyanları sonrası ifadeye çağırıldığını söyledi.
Açıklamaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, ilçe başkanları ve partililer de katıldı.