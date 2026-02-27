Davacı tarafın avukatı Cevahir Kılıç duruşmada "Para dağıtılarak delege seçilmez. Benim elimde son yaptığınız kongre ile ilgili dağıttınız rüşvet ile ilgili belge var. Para dağıtırken düşünseydiniz" ifadelerini kullandı.

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılması talebiyle açılan dava ile kongre ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada davacı Özlem Erkan ile avukatı Cevahir Kılıç hazır bulundu. Duruşmaya davalı CHP Genel Başkanlığı avukatları ile İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.

Duruşmaya beyanda bulunan CHP Genel Başkanlığı vekili Çağlar Çağlayan, "Dava en az iki defa kongre yapılması ile konusuz kalmıştır, üstelik olağan kongreler süreci tamamlandığı için delege seçimleri de yapılmış ve il kongre delegeleri değişmiştir. Konusuz kalmış davaya devam edilmesi hukuken bir sonuç doğurmadığından konusuz kalma kararı verilmelidir. Genel merkez çalışma ofisinde kendisini il başkanı olarak tanıtan kişinin siyasi hayatta da bir karşılığı bulunmamaktadır. Mahkemeler hayattaki problemleri çözme yönünde kararlar alırlar bu atama kararı bizatihi problemi büyütmüş ve sanki siyasi parti içerisinde bir ikilik varmış gibi görüntü oluşturmuştur. Tedbirin kaldırılmasına yönelik talebimizi tekrar ederiz. Bu ve benzer dosyalarda mutlak butlan halinin bulunmadığı yönündeki içtihatlar uzman görüşleri dosyaya kazandırılmıştır" dedi.

Özgür Çelik'in avukatı Çağdaş Karaküçük ise beyanında "Müvekkilimiz İstanbul 38. Olağan Kongresi'nde il başkanı olarak seçilmiştir, mahkemenin vermiş olduğu tedbir kararı neticesinde il başkanlığı görevinden el çektirilmiş ardından yapılan Olağanüstü İl Kongresinde ve 39. Olağan İl Kongresinde yeniden il başkanı olarak seçilmiştir. İlçe Seçim Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu kararı ile olağanüstü il kongresi ve olağan il kongre sürecinin devamına ve neticesinde mazbatasının da teslim edilmiş olması sebebi ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanıdır. Sayın mahkemenin hem tedbir kararında hem de dava neticesinde doğrudan etkileneceği ve sonuçlarını bütün tedbir kararı içerisinde hukuken en fazla sonuç bağlanan kişi olduğundan feri müdahale talebimizin davalı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi yanında kabul ederiz" dedi.

Avukatların beyanlarının ardından ara kararını açıklayan hakim, daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek.

Öte yandan, Özgür Çelik duruşmada ara karardan sonra "Ortada 3 tane mazbata var, ne olacak böyle şimdi? Tarih vereceksiniz ileriye ikircikli bir durum. Bizim canımız yanıyor" dedi. Davacı tarafın avukatı Cevahir Kılıç ise, "Para dağıtılarak delege seçilmez. Benim elimde son yaptığınız kongre ile ilgili dağıttınız rüşvet ile ilgili belge var. Para dağıtırken düşünseydiniz" ifadelerini kullandı.