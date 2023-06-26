CHP itirafı sonrası MHP'den Akşener'e çok sert tepki: Bizden çaldıkların için de pişman mısın?

İYİ Parti'nin üçüncü olağan kurultayında CHP'ye yüklenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "CHP'den 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığıdır" dedi ve bunun sonucunun kuyruk siyasetçiliği olduğunu belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Akşener'in bu sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.

'ÇIRPINDIKÇA DAHA FAZLA BATIYOR'

Akşener'den 'İP Müdiresi' şeklinde bahseden Yalçın, "Siyasi liderliği(!) ne kadar da kofmuş meğer! Çırpındıkça daha fazla batıyor, efelendikçe daha çok madara oluyor. Meclis kürsüsünde sergilediği komik kurşun şovu ve kurultay konuşmasında ki çılgınlığı Müdire Hanım'ın kartondan kabadayılığını örtmedi, aksine büsbütün çıplaklaştırdı. Lakin itiraf etmeliyiz, Güldür Güldür'e etkili bir gülmece ilhamı verdi." ifadelerini kullandı.

'SAHTE MAĞDURİYETLERE SIĞINMA KİRLİ ÇAMAŞIRLARI TEMİZLEYEMEZ'

"Akşener'in kurultay konuşmasındaki son tiradı; parlamentodaki uzantısıyla İP'in kaderdaşlık ve siyasi yoldaşlık ettiği bölücü terör örgütünün askerimize, polisimize, sivil vatandaşlarımıza, birlik ve bütünlüğümüze sıktığı kurşunları hiç gizleyemez." diyen Yalçın, "Suni gerginliklere ve sahte mağduriyetlere sığınmak, İP Müdiresi'nin politika sepetine doldurduğu kirli çamaşırları temizleyemez, bilakis daha çok karartır. Altılı masa tiyatrosundaki külhaniliği fos çıkan bir siyasi figür, hırsız kovalayan güvenlik görevlisinin serseri kurşununa karşılık yerlere kurşun saçmakla sönmüş talihini yeniden parlatamaz." açıklamasında bulundu.

'MHP OPERASYONU İÇİN DE PİŞMAN MISIN?'

Yalçın, şunları söyledi:

"Şimdi kendine sormak lazım; MHP'yi ele geçirmeye çalışırken CHP'den aldığın 15 vekilde daha fazlasını, iki katı milletvekili olmuş şahsiyeti MHP'den çaldın. Şimdi o tarihlerde gerçekleştirdiğin bu operasyonu için de pişman mısın. İP Müdiresinin siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçen ve adeta demokrasimizi soysuzlaştırmaya yeltenen milletvekili hırsızlığına "en büyük pişmanlığım" ifadesini kullanması kendisi adına 'siyasi iğrençlik' abidesidir."

7'li masayı resmen dağıtan Akşener'den CHP itirafı: Hayatımın en büyük pişmanlığı