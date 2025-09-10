CHP Delegesi Recep Solugan, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve İl Başkan Yardımcısı Zeki Çağın hakkında şikayetçi oldu.

Solugan dilekçesinde, "Ben yaklaşık 14 yıldır CHP üyesi olan ve CHP Bornova İlçe Teşkilatı'nın 30. Olağan Kongresi'nde kongre delegesi olarak görev yapmış yurttaş bir T.C. vatandaşıyım. Şikayet edilenler ise CHP bünyesinde aktif siyaset yapmakta olan ve kamuoyunda tanınan kişilerdir.

Halihazırda CHP Bornova İlçe Başkanı olan Ertürk Çapın, CHP Bornova İlçe Teşkilatı'nın Evka-4 Naim Süleymanoğlu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilmiş 30. Olağan Kongresi'nde İlçe Başkan Adayı olarak tarafıma kendisi adına örgütsel faaliyet yürütmemi ve seçimlerde kendisine destek vermemi talep etmiş, bunun karşılığında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işe aldıracağını söyleyerek istihdam teklifinde bulunmuş; ancak tarafımca kendisine Elektrik Mühendisliği diplomamın olmasına rağmen asıl mesleğim dışında, belediye iştiraki olan bir istihdamın kesinlikle kabul edilmeyeceği belirtilmiştir" dedi.

TEHDİT ETTİLER

Solugan şöyle devam etti:

"Hatta Ertürk Çapın tarafından şahsıma "Ali Çelik ile Hasan İkbal'in başına gelenleri sen de yaşarsın" şeklinde tehdit içeren söylemler sarf edilmiştir. Seçim kazandıktan sonra Ertürk Çapın seçim öncesi vermiş olduğu sözü yerine getirmemiştir. Akabinde 2024 yılı başlarında CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı olan Zeki Çağın ve CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, tarafımla bir kafede buluşarak gerçekleşecek kongre kapsamında 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi'nde istihdam sağlanacağı, ayrıca belirli bir meblağ karşılığında bağış yapılması halinde meclis üyeliklerinin garanti edileceği yönünde beyanda bulunmuşlardır. Hatta Zeki Çağın tarafından tarafıma 'Ertürk başkanla görüştük, bizim için çalışan üyelerimize istihdam sözümüz var, ayrıca meclis üyesi olmak isteyen partililerimize de yapılacak bağışlar karşılığında yardımcı olacağız' denmiştir.

Bunun üzerine tarafımca kongre zamanı Ertürk Çapın'ın oğlunun iş için yaptığı istihdam teklifinin laf arasında öylesine söylenmiş bir vaatten ibaret olduğu, partililere bazı siyasetçiler tarafından genel olarak böyle vaatlerde bulunulduğu kanaatine varılmıştır. Ancak herhangi bir istihdam beklentim olmamasına rağmen Zeki Çağın bizzat tarafıma "... Oğlun için verdiğimiz istihdam sözümüzü tutamadık, eğer meclis üyesi olmak istersen belirli bir meblağ karşılığında yardımcı olalım..." diyerek benden 50 bin TL para istemiştir.

Tarafımca bir anlık gaflete düşülüp 2024 yılı Şubat ayı başında bir pastane önünde aracın içinde buluştuğum Zeki Çağın'a elden 50 bin TL ödeme yapılmıştır. Zeki Çağın, bedel olarak talep ettiği bu meblağı teslim almasına rağmen tarafıma herhangi bir makbuz vermemiştir. Daha sonra kendisini sürekli oyalayarak ödeme ile ilgili makbuz vermekten kaçınmıştır."