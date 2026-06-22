CHP İzmir İl Başkanlığı'nda görev değişimi sırasında büyük bir gerilim yaşandı. Genel Merkez tarafından atanan yeni il başkanı Utku Gümrükçü, binaya girerken görevden alınan eski başkan Çağatay Güç ve yanındakilerle fiziksel arbede yaşadığını açıkladı. Olaylar sırasında polis ekipleri sokağa güvenlik önlemi alırken, il başkanlığı odasında Özgür Özel'in fotoğrafının indirilmesi de ayrı bir krize neden oldu.

GÜMRÜKÇÜ VE EKİBİNE KAPIDA FİZİKSEL MÜDAHALE

Görevi devralmak için Gümrükçü ve beraberindeki parti üyeleri CHP'nin Alsancak semtinde bulunan il başkanlığı binasına geldi.

Burada görevden alınan eski il başkanı Çağatay Güç ve beraberindekiler arasında gerginlik ve arbede yaşandı.

İl başkanlığı makamına geçerek görevine başlayan Gümrükçü'yü CHP İzmir milletvekilleri Deniz Yücel ile Mahir Polat ziyaret ederek bir süre görüştü.

GÜMRÜKÇÜ'DEN SERT SÖZLER: 'BİZİ TARTAKLADI, KÜFÜR ETTİ'

Gümrükçü, milletvekili Polat ile yaptığı sohbette, "CHP üyeliği askıya alınmış olan bir önceki il başkanımız biz içeriye girerken yanındaki arkadaşlarla bize, partililere kapıları açması gerekirken, bizi tartakladı. Göğüsüm ezildi. 'Kimin partisinden kimi saklıyorsunuz içeri girelim' dedik. Bize küfür etti." diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN FOTOĞRAFI İNDİRİLDİ

Bazı partililerin, il başkanlığı odasında asılı olan Özgür Özel'in mitinglerde çekilen fotoğrafını indirdiği görüldü.

Olaya tepki gösteren Gümrükçü, Özel'in fotoğraflarına zarar verilmemesini istedi.

Polis ekipleri, CHP İzmir İl Başkanlığı'nın bulunduğu sokağın giriş ve çıkış kısmında güvenlik önlemi aldı.

Eski İl Başkanı Güç ve beraberindeki partililer bir süre il başkanlığı önünde bekledikten sonra ayrıldı.