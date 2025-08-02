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CHP İzmir'i susuzluğa mahkum etti! Yaz ortasında çile

CHP'nin yönettiği İzmir, yaz ortasında susuz kaldı. İZSU bir günde 13 ilçede planlı su kesintisi yapılacağını açıkladı. Turizm merkezi Çeşme'de ise bir haftadır uygulanan günde 7 saatlik su kesintisi 10 saate çıkarıldı.

Akşam Gazetesi2 Ağustos 2025 Cumartesi 09:46 - Güncelleme:
CHP İzmir'i susuzluğa mahkum etti! Yaz ortasında çile
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İzmir'in ana su kaynağı Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 8.78'e gerilerken, Gördes Barajı da yüzde 0.08 ile adeta kurudu. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ise çareyi kesinti yapmakta buldu. İZSU Çeşme İlçesi'nden başlamak üzere kentte su kesintilerine başladı.

'ÇEŞME'DE SULAR AKMIYOR

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan ilçede yaz sezonunda artan nüfusun su ihtiyacının karşılanabilmesi için akşam saat 23.00'ten sabah saat 09.00'a kadar su verilemeyeceği bildirildi. Devam eden günlerde de aynı saatlerde su kesintisi yapılacağını belirten İZSU açıklamasında, değişiklik olması halinde bilgi verileceği kaydedildi. İZSU, 24 Temmuz'da da ilçedeki su kesintilerinin 23.00-06.00 saatleri arasında 7 saat uygulanacağı duyurulmuştu.

19 NOKTADA VANALAR KAPALI

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, İZSU, dün 13 ilçede daha planlı su kesintisi yapılacağı bildirildi. Aliağa ve Ödemiş'te 3'er, Karşıyaka ve Dikili'de 2'şer, Bergama, Beydağ, Bayraklı, Gaziemir, Menderes, Karabağlar, Seferihisar, Torbalı ve Urla'da ise birer noktada arıza kaynaklı ya da bakım kaynaklı kesinti yapılacağını açıkladı.

TEPKİLER KARŞISINDA 'LAL' OLDU

CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'ye vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi. Denizli, geçen yıl da 3 kişilik öldüğü otluk yangınından sonra halktan su tankeri istemişti. Vatandaşlar ise 15 milyon TL'lik 'Ot Festivali'ni hatırlatarak "O paraya 40 tanker alınırdı" diyerek sitem etmişti.

DEPO SİPARİŞLERİ PATLADI

İzmir'de barajlardaki su seviyesinin düşüklüğü nedeniyle yaşanan su kesintilerine karşı önlem almak isteyen vatandaşlar, su depolarına rağbet gösteriyor. Su depolarına artan talep, depo üreten fabrikalarda üretimi artırdı.

'BİZE CEZA MI VERİYORSUNUZ?'

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Marmaraereğlisi ilçelerindeki su kesintileri vatandaşları isyan ettirdi. Kumbağ ve Dereağzı mahallelerinde günlerdir sular akmıyor. İstanbul'dan Kumbağ'a gelen Hasan İnkaya, "Bizim suçumuz nedir yani, bize ceza mı veriyorsunuz? Nerede yaşıyoruz ya? 6 gündür hiç suyumuz yok. 15-20 gündür buradayım, 2-3 gün aktı ama bir daha gelmedi" diyerek tepki gösterdi.

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