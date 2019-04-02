CHP usulsüzlüğü kabul etti, 1700 oy Yıldırım'a geçti
İstanbul Arnavutköy'de yapılan seçim itirazları sonuç verdi. İlçede yapılan itirazlar sonucu CHP'de usulsüzlüğü kabul etti. Sonuç olarak 1700 oy Binali Yıldırım'a eklendi.
İstanbul Arnavutköy'de yapılan seçim itirazları sonuç verdi. İlçede yapılan itirazlar sonucu CHP'de usulsüzlüğü kabul etti. Sonuç olarak 1700 oy Binali Yıldırım'a eklendi.
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