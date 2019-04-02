CHP usulsüzlüğü kabul etti, 1700 oy Yıldırım'a geçti İstanbul Arnavutköy'de yapılan seçim itirazları sonuç verdi. İlçede yapılan itirazlar sonucu CHP'de usulsüzlüğü kabul etti. Sonuç olarak 1700 oy Binali Yıldırım'a eklendi.